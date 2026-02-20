Naši Portali
SVJETSKI KUP

Barakude saznale protivnike u skupini: Evo s kim će se boriti za završni turnir

Vukovar: Posljednje pripreme muške vaterpolo reprezentacije uoči Svjetskog kupa u Bukureštu
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.02.2026.
u 21:42

rema pravilima World Aquaticsa za Svjetski kup, svaka će reprezentacija nakon odigrane tri utakmice u skupini, sučeliti snage u još tri susreta

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija na kvalifikacijskom turniru Svjetskog kupa Divizije 1 koji će se odigrati u grčkom Aleksandropoliju od 6. do 12. travnja igrat će u skupini B s Italijom, Španjolskom i SAD-om, odlučeno je ždrijebom u petak.

U skupini A su Srbija, Nizozemska, Mađarska i Grčka.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Hrvatska će igrati redom protiv SAD-a (6. travnja), Španjolske (7. travnja) i Italije (8. travnja). Potom slijedi dan odmora, a zatim nove tri utakmice - Grčka (10. travnja), ponovo SAD (11. travnja) i Mađarska (12. travnja). Prema pravilima World Aquaticsa za Svjetski kup, svaka će reprezentacija nakon odigrane tri utakmice u skupini, sučeliti snage u još tri susreta, od kojih će jedan biti ponovo protiv jedne od momčadi s kojom su se već susrele u skupini. Najboljih pet momčadi plasirat će se na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu od 22. do 26. srpnja ove godine.

Ždrijebom su određene i utakmice Divizije 2 u ženskom vaterpolu, koje će svoj kvalifikacijski turnir odigrati na Malti od 21. do 26. travnja. Ondje će biti čak 16 reprezentacija. Naša ženska vrsta će prve tri utakmice igrati protiv Slovačke, Južne Afrike i Malte.  
Ždrijeb Svjetski kup Hrvatska vaterpolo reprezentacija

