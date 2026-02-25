Naši Portali
POBIJEDILI U MAĐARSKOJ

Splitski Jadran nadomak prolaska u četvrtfinale vaterpolskog Eurokupa

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.02.2026.
u 20:13

Uzvratna se utakmica u Splitu igra 7. ožujka

Vaterpolisti splitskog Jadrana blizu se prolaska u četvrtfinale Eurokupa nakon što su u prvom susretu osmine finala, u Mađarskoj, svladali domaći Szolnoki s 15-10 (2-1, 4-4, 5-2, 4-3).

Ključna je bila treća četvrtina ovog dvoboja. Taj je dio igre Jadran dobio s tri pogotka razlike, 5-2, čime je pobjegao na +4 i time trasirao put prema slavlju. Jadran je ove sezone nastupao u Ligi prvaka gdje nije prošao dalje te se morao zadovoljiti utješnom nagradom, nastupom u Eurokupu.

Najbolji strijelac Splićana bio je Marcus Julian Berehulak s pet pogodaka. Po dva su postigli Josef Nemet, Zvonimir Butić i Jerko Marinić Kragić. U domaćem sastavu najbolji je bio Gergo Kovacs s četiri gola. Uzvratna se utakmica u Splitu igra 7. ožujka.

Hrvatska ima i drugog predstavnika u ovoj fazi Eurokupa, vaterpoliste Juga AO. Dubrovački sastav igra u osmini finala protiv Primorca iz Kotora, a prvi dvoboj je odgođen i čeka se službena objava Europske organizacije za vodene sportove kada će ta dva kluba igrati i gdje.
Ključne riječi
Szolnoki Vaterpolo Jadran

