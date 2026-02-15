Naši Portali
TUŽNA VIJEST

Napustio nas je Goran Sukno, istinska legenda i čovjek koji nam je donio toliko radosti

Goran Sukno
VK Jug
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 17:49

Bio je dio naraštaja koji je osamdesetih godina osvojio sve što se moglo osvojiti. Godine 1980. s Jugom je osvojio naslov klupskog prvaka Europe u Kuparima, a vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje. Dvije godine poslije osvojio je i naslov svjetskog prvaka, potvrdivši svoj status jednog od najvećih vaterpolista svoje generacije.

S velikom tugom i neizmjernom zahvalnošću javljamo da nas je u nedjelju, 15. veljače 2026., napustio legendarni kapetan Goran Sukno, istinska veličina ne samo dubrovačkog i hrvatskog, nego i svjetskog vaterpola, objavio je VK Jug.

"Rođen u Cavtatu 6. travnja 1959., Goran je prve vaterpolske zaveslaje napravio upravo ondje, a 1976. godine stigao je u naš klub, gdje je već iste sezone dobio priliku u prvoj momčadi. U vrijeme generacijske smjene koja će obilježiti zlatno razdoblje kluba, postao je simbol discipline, predanosti i sportskog duha te kapetan koji je ostavio neizbrisiv trag među suigračima i navijačima.

Bio je dio naraštaja koji je osamdesetih godina osvojio sve što se moglo osvojiti. Godine 1980. s Jugom je osvojio naslov klupskog prvaka Europe u Kuparima, a vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje. Dvije godine poslije osvojio je i naslov svjetskog prvaka, potvrdivši svoj status jednog od najvećih vaterpolista svoje generacije.

Nakon igračke karijere gotovo desetljeće je proveo u Italiji, a potom se vratio u Dubrovnik. Od 1994. do 2012. godine bio je direktor kluba, vodeći Jug kroz jedno od najosjetljivijih razdoblja od ratnih godina do stvaranja europskog prvaka 2001. godine. Pod njegovim vodstvom klub je osvojio niz domaćih i europskih trofeja, a on je kroz sve izazove ostao tih, racionalan i odlučan vođa, duboko privržen Jugu.

Vaterpolo je bio njegov život. Iza njega ostaje bogata sportska ostavština te generacije igrača i suradnika koji su rasli uz njegov primjer. Njegovo nasljeđe zauvijek će ostati utkano u povijest kluba i srca svih nas. Dubrovnik i Cavtat izgubili su velikog sportaša i sportskog djelatnika, a mi čovjeka koji je obilježio jedno od naših najsjajnijih razdoblja", napisao je Jug na službenoj stranici.
Vaterpolo Goran Sukno

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
18:58 15.02.2026.

Počivao u miru!

Avatar Tombstone
Tombstone
19:20 15.02.2026.

Velikan, nema kaj. Hvala Mu, I neka Mu je laka nasa I njegova Hrvatska zemlja.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
18:17 15.02.2026.

"...vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje." - zar smo dotle došli da se sramimo sportskih uspjeha koji su naši sportaši postigli u dresu Jugoslavije?

