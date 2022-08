VIDEO Mario Cvitanović: Sviđa mi se Dinamova skupina u Ligi prvaka, mislim da plavi imaju šanse

Iza nas su uzbudljiva dva nogometna dana. Dinamo je u srijedu izbacio Bodo/Glimt i osmi put uspio proći u skupinu Lige prvaka. Hajduk je sinoć na Poljudu izgubio od Villarreala i tako ostao bez skupine Konferencijske lige.

Tim povodom u studio smo pozvali nogometnog stručnjaka i bivšeg igrača Dinama Marija Cvitanovića. Njegov komentar na Dinamo, Hajduk i druge stvari iz hrvatskog nogometa možete pogledati u našem videu. Emisiju je vodio Željko Janković.

>> Razgovor s Cvitanovićem

- Kvaliteta naše i španjolske lige ne mogu se uspoređivati. No, treba pohvaliti atmosferu koja vuče Hajduk. To je ljubav koja je nepresušna - rekao je Cvitanović o Hajduku te dodao:

- Pozitivne stvari? Za mene je to Biuk. Trendovi su da ako ne možeš igrati jedan na jedan ne možeš sudjelovati na visokoj europskoj razini.

Postoji li strategija u našem nogometu?

- Dinamo i Hajduk ne mogu sjesti za stol da se dogovore oko jedne utakmice, a ne oko strategije za 10 godina. Tu bi Savez morao reagirati i to napraviti. Kod nas uspjeh reprezentacije kamuflira još veći uspjeh klupskog nogometa. Mi ne stvaramo igrače, a oni pravi će pronaći put.

- Teško je roditeljima biti objektivan kada vidiš da ti dijete nije uspjelo. No, mislim da je ipak problem u struci. Tu je potrebna ispravna selekcija i prepoznavanje karakteristika vrhunskog sportaša. Strategija se može kopirati, ako to mogu Mađari ili Finci, zašto ne bismo mogli mi?

Zatim se osvrnuo na Dinamo i skupinu u Ligi prvaka koju je dobio (Chelsea, Milan, Salzburg).

- Sviđa mi se skupina koju je Dinamo dobio i mislim da ima šanse da uzmeš četiri, pet bodova, ako ne i više. Ne sjećam se da je netko u zadnje vrijeme nadigrao Dinamo u Maksimiru. Dinamo se u ovom trenutku može nositi sa Salzburgom, Chelsea je u problemima... Naravno to je sjajna momčad, ali ne želim podcijeniti šanse Dinama. Ako Šerif može svladati Real u Madridu, onda Dinamo može pobijediti svakoga. Dinamo ima šanse i razloga nečemu se nadati - rekao je Cvitanović i dodao:

- Ako će se dovoditi pojačanja, trebaju igrači koji će odmah moći u prvu momčad. Dogodit će se ozljede, kartoni i treba igrača... Primjerice, Mišića u Dinamu nitko ne može zamijeniti. Pitanje je samo mogućnosti i cijene, koga oni mogu dovesti. Igrač kojega bi Dinamo doveo kao pojačanje stoji 10 milijuna eura.

- Dinamo je ulaskom u Ligu prvaka pomogao sebi, ali i drugim hrvatskim klubovima u prvoj ligi. Na kraju prošle sezone rijetko bi tko rekao da će Dinamo ući u skupinu Lige prvaka. Ekipe koje uđu u skupinu Lige prvaka u prosjeku zarade 60 milijuna eura. E sada, razmislite što to znači.

Kakva će biti borba za naslov u HNL-u?

- Bit će opet zanimljivo. Hajduk nema roster da igra u Europi i HNL-u i ovo ispadanje će ga rasteretiti. Jako teško bi izgurao igrati prvenstvo i Europu. To mu sada daje šanse da se koncentrira na HNL. Osijek će morati pronaći način da izađe iz krize jer ovo nije normalna situacija. Rijeka nije konkurentna, trebamo biti realni. Dinamo je u ovom trenutku iznad svih njih, dvije ili tri stepenice. A ostali su u situaciji da se bore za pozicije u vrhu.

Zrinjski je sinoć ispao na tragičan način.

- Šteta. Vidio sam u Mostaru da ljudi žive za to, pozitivnu energiju... Šteta, ali to je nogomet i treba se s tim živjeti. No, treba pohvaliti trenera Jakirovića i sve ono što je napravio.