Rukomet

Njemačka juri drugi, Norveška peti naslov

Autor
Damir Mrvec
13.12.2025.
u 23:55

U finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometašice sutra će u Rotterdamu igrati Njemačka i Norveška. Njemačka je u prvom polufinalu svladala branitelja naslova Francusku, a potom je Norveška nadigrala domaćina Nizozemsku.



Za Njemačku je ovo drugi plasman u finale svjetskog prvenstva u povijesti, jedini dosadašnji je ostvarila 1993. godine kada je i osvojila naslov prvaka.

Norveška je aktualni olimpijski pobjednik i svjetski doprvak, a ovo joj je treći uzastopni ulazak u finale svjetskih prvenstava jer je 2021. godine osvojila svoje četvrto zlato. Norveška i Njemačka igrale su do sada šest puta na svjetskim prvenstvima.

Norveška je slavila pet puta, a Njemačka je jedinu pobjedu ostvarila 2011. u Brazilu kada su pobijedile u skupini prvog kruga s 31:28. Zanimljivo da na tom SP-u Njemačka nije otišla dalje od prvog kruga.

Posljednji susret ove dvije reprezentacije na svjetskom prvenstvu odigrale su u Japanu 2019. godine kad je Norveška u skupini drugog kruga pobijedila s 32:29.

Na europskim prvenstvima igrali su međusobno sedam puta. Njemačka je upisala dvije pobjede, 1994. u polufinalu, te 2018. u skupini prvog kruga.  Norveška je pak upisala pet pobjeda, a posebno je uvjerljiva bila ona iz 2020. godine - 42:23.

Francuska je tri puta osvajala naslov, sva tri puta u 21. stoljeću (2003., 2017., 2023.) te je igrala u tri od prethodna četiri svjetska finala i bila u sva tri olimpijska finala. Nizozemska je svoj jedini naslov prvaka osvojila 2019., a ovo joj je prvi ulazak u krug osvajača medalja otada.
Ključne riječi
Nizozemska Francuska Norveška Njemačka svjetsko prvenstvo rukomet

