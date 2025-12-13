Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Sedam vojnih zabluda i jedan pogodak vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića

13.12.2025. u 20:09

Uz toliko fulanaca i jedan pogodak, uz njegovu goropadnu ćud, hipotetski je ispravno pitati se kakvim bi se zapovjednikom Zoki pokazao u stvarnoj ratnoj situaciji

Predsjednik Zoran Milanović osim te funkcije već skoro šest godina obavlja i funkciju vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. S obzirom na to da je vojska i previše puta osjetila njegovu goropadnu ćud, često sam se zapitao, onako hipotetski, kakvim bi se vrhovnim zapovjednikom HV-a naš Zoki pokazao u slučaju da Hrvatskoj zaprijeti rat. Bi li postupao po vlastitoj logici prema Ukrajini? A on već godinama Ukrajincima savjetuje predaju jer, sjećamo se, "Rusija je nepobjediva". Kako bi, dakle, reagirao da nas napadne takva sila? Jer on nam je savjetovao skrivanje ispod stola. Taj stav da se ne treba suprotstaviti moćnijem neprijatelju me zabrinjava jer Hrvatska se devedesetih bila odlučila upravo za to. I pobijedila. Dakle, nije baš zdravo imati vrhovnog zapovjednika za kojeg se pitaš bi li pozvao HV i sve nas na obranu ili predaju. Ne mislim baš da bi nas tada Zoki napustio, no mislim da ne bi bio kvalitetan zapovjednik.

Ključne riječi
nabava NATO vrhovni zapovjednik Zoran Milanović

Komentara 13

Pogledaj Sve
RO
Rope22
20:45 13.12.2025.

d.e.z.e.r.t.e.r.

Avatar Hazl113
Hazl113
20:23 13.12.2025.

Tako je to kada o Predsjedniku RH piše HDZ-ovac.

Avatar pad sa Patrie 2
pad sa Patrie 2
20:43 13.12.2025.

čovjek koji je 1991. uteka od rata nije relevantan za uopće ga komentirat. A njegov obraz podnosi da danas obnaša funkciju koju obnaša

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!