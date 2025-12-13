Sedam vojnih zabluda i jedan pogodak vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića

Predsjednik Zoran Milanović osim te funkcije već skoro šest godina obavlja i funkciju vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. S obzirom na to da je vojska i previše puta osjetila njegovu goropadnu ćud, često sam se zapitao, onako hipotetski, kakvim bi se vrhovnim zapovjednikom HV-a naš Zoki pokazao u slučaju da Hrvatskoj zaprijeti rat. Bi li postupao po vlastitoj logici prema Ukrajini? A on već godinama Ukrajincima savjetuje predaju jer, sjećamo se, "Rusija je nepobjediva". Kako bi, dakle, reagirao da nas napadne takva sila? Jer on nam je savjetovao skrivanje ispod stola. Taj stav da se ne treba suprotstaviti moćnijem neprijatelju me zabrinjava jer Hrvatska se devedesetih bila odlučila upravo za to. I pobijedila. Dakle, nije baš zdravo imati vrhovnog zapovjednika za kojeg se pitaš bi li pozvao HV i sve nas na obranu ili predaju. Ne mislim baš da bi nas tada Zoki napustio, no mislim da ne bi bio kvalitetan zapovjednik.
Uz toliko fulanaca i jedan pogodak, uz njegovu goropadnu ćud, hipotetski je ispravno pitati se kakvim bi se zapovjednikom Zoki pokazao u stvarnoj ratnoj situaciji
Tako je to kada o Predsjedniku RH piše HDZ-ovac.
čovjek koji je 1991. uteka od rata nije relevantan za uopće ga komentirat. A njegov obraz podnosi da danas obnaša funkciju koju obnaša
d.e.z.e.r.t.e.r.