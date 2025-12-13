Sjajni Plazibat vratio se uvjerljivom pobjedom: Nisam išao na nokaut, htio sam primiti udarac, osjetiti bol

Nakon što je ovaj trenutak čekao proteklih 910 dana, Antonio Plazibat uspješno se vratiou Gloryjev ring. Na priredbi održanoj u nizozemskom Arnhemu, 31-godišnji Splićanin bio je uvjerljiv protiv Alžirca s francuskom putovnicom Nordinea Mahieddinea pobijedivši ga jednoglasnom, i uvjeljivom, bodovnom sudačkom odlukom.

Prije no što će ući u ring hrvatski kikboksač je kazao da želi nanijeti bol protivniku, ali i osjetiti bol. I to se kroz tri runde upravo i dogodilo. Nakon što mu je svih pet sudaca dalo bodovnu prednost 30:26, za predstavu u kojoj je protivnika rušio lijevim krošeom u prvoj rundi, Plazibat je publici obratio ovim riječima:

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Oprostite što nisam išao za nokautom jer sam previše uživao u borbi. Htio sam da me pogodi, da osjetim to. Smješkao sam se cijelo vrijeme. Zarađivao sam novac, radio sam puno toga, probao sam puno toga no ništa nije tako dobro kao boriti se. Nisam se borio dvije i pol godine i ovo je bilo ostvarenje sna. Ludo je to koliko mi je ovo nedostajalo. Nadam se da ste uživali u borbi i mi ćemo vam ubuduće priredibi puno zabave.

Svi koji su bili zabrinuti za njegovu lijevu ruku, zbog koje je duže vrijeme pauzirao, očito više ne moraju biti jer je već s prvim lijevim krošeom oborio protivnika.

- Plan je bio biti naoštren, ostati blizu, jer se nisam dugo borio pa sam htio ponovo osjetiti ring. Čim sam počeo bacati udarce osjetio sam da sam se vratio u potpunosti. Nordine je inače borac kojeg volim gledati, jer ima istinski kikboksački stil, udarce nogom, koljenima, radi sve. On me je učinio boljim borcem jer sam ga puno gledao.

S obzirom da je dugogodišnji teškaški prvak Rico Verhoeven upraznio svoj naslov, Glory treba novog teškaškog prvaka.

- Jesi li ti taj? - pitao je Antonija ringovni najavljivač.

- Da. Ja sam bazično kao Rico samo što protivnike nokautiram.

A da li će on i postati Verhoevenov nasljednik vidjet će se u veljači kada će se održati turnir osmorice nazvan "Last Heavyweght Standing" gdje ga u prvoj borbi očekuje tamnoputi Nizozemac Mory Kromah koji je ušao u ring i kazao:

- Plazibat je večeras pružio dobru borbu no ja uvijek vjerujem u sebe pa tako vjerujem da ću ga pobijediti i to u prvoj rundi. Ja sam nova zvijezda ovog sporta i neću taj status nikome prepustiti.

Nakon što ga je pažljivo saslušao, Hrvat mu je uzvratio:

- Pogodit ću tu novu zvijezdu u prvoj rundi tako da se može vratiti u lakotešku kategoriju. To je to.

Na te riječi publika je reagirala skandiranjem "Plaza, Plaza", no Kromah je imao još nešto za reći:

- Duboko u sebi Plazibat me se boji. No, ja sam ovdje. Vidimo se u veljači.

No, posljednja u ovoj najavljivačkoj prepirci ipak je bila Antonijeva:

- Mory će biti nokautiran.

Nakon ovih riječi uslijedilo je sučeljavanje, oči u oči, čelo u čelo, pri čemu je Nizozemac izgovarao da je on taj koji je sljedeći prvak. Potpuno smiren, Plazibat mu je kazao:

- Lakše malo. Prvi moj udarac i ti padaš.

Sudbina je htjela da će se, ako pobijedi Kromaha, Plazibat u polufinalu vrlo vjerojatno sučeliti s Nigerijcem Tariqom Osarom, borcem koji ga je pobijedio u njegovoj posljednjoj borbi. Dakako, ako Osaro pobijedi Nica Pereiru s Zelenortskih otoka.

Na drugoj strani ždrijeba za polufinale će se boriti Anis Bouzid (Maroko) i Errrol Zimmerman (Curacao) te Miloš Cvjetićanin (Srbija) i Sofian Laidouni (Francuska).