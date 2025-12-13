Goleme vrtače masovno se pojavljuju u ovoj zemlji, znanstvenici upozoravaju na jednu stvar

Divovske vrtače, duboke i do stotinu metara, posljednjih se godina otvaraju diljem Turske, a prizori urušavanja tla mnoge podsjećaju na biblijska proročanstva. Rastući broj vrtača neki tumače kao znak da je „Bog u pokretu”. No znanstvenici nude znatno prizemnija objašnjenja. Turska Uprava za katastrofe i izvanredne situacije izvijestila je o čak 648 velikih vrtača na području Konyjske nizine, pri čemu se kao glavni uzroci navode teška suša i prekomjerno crpljenje podzemnih voda.

Istraživači Tehničkog sveučilišta u Konji samo su u protekloj godini otkrili više od 20 novih vrtača, čime se njihov broj pridružio gotovo 1.900 lokacija koje su do 2021. već bile kartirane kao područja postupnog slijeganja tla ili početnih urušavanja. Prije 2000. godine pojavljivalo se tek nekoliko vrtača po desetljeću, no klimatske promjene i dugotrajne suše smatraju se ključnima za dramatičan porast u posljednjih 25 godina. Danas se svake godine bilježe deseci golemih urušavanja, od kojih su neka široka i više od 30 metara.

Pad razine podzemnih voda pokrene cijeli problem: bunari presušuju, ekosustavi su pod pritiskom, poljoprivredni prinosi opadaju, a tlo se postupno sliježe. Poljoprivrednici, pokušavajući spasiti nasade šećerne repe i kukuruza, crpe sve više vode, dodatno pogoršavajući stanje. Znanstvenici upozoravaju da bi se slični rizici mogli pojaviti i u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Azije, Bliskog istoka, Sredozemlja i Australije, gdje pad razine podzemnih voda ugrožava zajednice i prirodne sustave. Portal Turkey Today izvijestio je da su neki poljoprivrednici već izgubili usjeve ili bili prisiljeni napustiti polja proglašena preopasnima za obradu.

A new survey by Türkiye’s disaster agency (AFAD) has recorded 684 sinkholes across Konya, Karaman, and Aksaray, driven by climate change, drought, and groundwater overuse.



Karapinar district is the epicenter, with 534 formations. Most sinkholes are in rural or agricultural… pic.twitter.com/7hlio12nmD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 12, 2025

Prema podacima NASA-inog Opservatorija za Zemlju, turske vodne akumulacije dosegnule su 2021. najniže razine u posljednjih 15 godina. Geološke studije potvrđuju da je razina podzemnih voda u dijelovima Konje tijekom posljednjih desetljeća pala za više desetaka metara.

Slični problemi muče i SAD. Veliki padovi zabilježeni su na Velikim ravnicama, u Kalifornijskoj središnjoj dolini te na jugoistoku zemlje. Dijelovi Teksasa, Floride, Novog Meksika i Arizone mogli bi se suočiti s pojavom velikih vrtača ako se sušni uvjeti pogoršaju, a crpljenje podzemnih voda ne bude strogo regulirano. Američki sustav za praćenje suše upozorava da su i pojedina područja saveznih država Washington, Oregon, Idaho, Utah, Colorado i Wyoming dosegla razinu teške suše.

Masivne vrtače nastaju u sušom pogođenim područjima kada poljoprivrednici i gradovi, kako bi preživjeli sušne godine, crpe goleme količine podzemnih voda iz vapnenačkih slojeva. Time se prazne podzemne špilje koje su nekoć bile ispunjene vodom. Kada ta prirodna potpora nestane, stropovi špilja se urušavaju, stvarajući goleme rupe koje preko noći gutaju oranice i prometnice, kao u Turskoj te dijelovima Teksasa, Arizone i Novog Meksika.

U Sjedinjenim Državama znanstvenici već godinama upozoravaju na „neviđeni rizik suše u 21. stoljeću” na jugozapadu i u središnjim ravnicama. Brojne studije u posljednjem desetljeću predviđaju „teške i dugotrajne suše” sve do kraja stoljeća. Prema aktualnim podacima, najteži uvjeti u 2025. godini zabilježeni su uz granicu SAD-a i Meksika u zapadnom Teksasu, gdje je suša dosegnula najvišu kategoriju, piše portal Daily Mail.

U okrugu Upton u Teksasu u ožujku se formirala golema vrtača u blizini napuštene naftne bušotine iz 1950-ih, široka oko 60 metara i duboka približno 12 metara. Na jugoistoku Arizone, u okrugu Cochise, slijeganje tla uzrokovano crpljenjem podzemnih voda dovelo je ove godine do niza pukotina i vrtača. One su promjera od tri do devet metara, a pojedina područja, prema procjenama, tonu i više od 15 centimetara godišnje na stotinama hektara, stvarajući nestabilna tla na poljoprivrednim površinama.

"Obruk" turski naziv za vrtaču (sinkhole) koje su već u broju od ≈700 u Anadoliji, i svake god. se pojave novih 70-ak.



Zbog dugih i ponavljanih ekstremnih suša, poljoprivrednici navodnjavaju sve više iz podzemnih voda,i jednom iscrpljeni, ostaje praznina koja se uruši.

Treba… pic.twitter.com/HDJ0FNX7Ee — Vladimir Nikolić (@VladimirZemun) December 12, 2025

Na jugu Novog Meksika, u blizini grada Las Crucesa, u svibnju 2024. otvorila se vrtača duboka oko devet metara, progutavši dva automobila i prisilivši stanovnike obližnjih kuća na evakuaciju. Dužnosnici su kao glavni uzrok naveli nestabilno tlo zbog dugotrajne suše, iako pritom nisu uvedena ograničenja crpljenja vode na razini cijele savezne države.

U Teksasu je ove godine više od stotinu javnih vodovodnih sustava uvelo ograničenja crpljenja podzemnih voda, nakon što su nova pravila zbog suše znatno smanjila dopuštene količine za poljoprivredu i urbane sredine diljem središnjeg dijela savezne države.