Dinamo dočekuje Osijek, Torcida mora u Rijeku

U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu održan je ždrijeb utakmica četvrtfinala za Hrvatski malonogometni kup (HMNK) sezone 2025/26.
Ždrijebu su nazočili povjerenik za futsalska natjecanja Romeo Čižmešija, savjetnik predsjednika HNS-a, Stjepan Merkaš te časnica za medije, Ivona Hemen.
Nakon provedenog ždrijeba, određeni su sljedeći parovi: Novo Vrijeme – Kijevo, Olmissum – Bjelovar, Futsal Dinamo – Osijek Kandit, Rijeka – Torcida Biberon
Termini odigravanja bit će u okviru 9. do 11. siječnja 2026.
