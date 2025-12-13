Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIERSHIP

Arsenal na bizaran način stigao do nove pobjede

Premier League - Arsenal v Wolverhampton Wanderers
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 23:21

Arsenal sada ima 36 bodova, pet više od drugog Cityja, a šest od treće Aston Ville koji će svoje susrete 16. kola igrati u nedjelju

Nogometaši Arsenala povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice engleskog prvenstva pred drugim Manchester Cityjem na pet bodova dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv zadnjeg Wolverhampton Wanderersa.

Arsenal je dugo "lomio" otpor "vukova" te je do vodstva stigao u 70. minuti uz veliku dozu sreće. Korner Sake pogodio je vratnicu od koje se lopta odbila u gostujućeg vratara Johnstonea (70-ag) i zatim u mrežu.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Na 1-1 poravnao je Arokadare (90) na samom isteku "regularnog" vremena, ali u sudačkoj nadoknadi je branič gostiju Mosquera (90+4-ag) glavom skrenuo ubačaj Sake u vlastitu mrežu za konačnih 2-1.

Arsenal sada ima 36 bodova, pet više od drugog Cityja, a šest od treće Aston Ville koji će svoje susrete 16. kola igrati u nedjelju, dok je Wolverhampton ostao na samo dva boda, odnosno 13. manje od 17. Nottingham Foresta koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.
Ključne riječi
Wolverhampton Arsenal Premier liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!