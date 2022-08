Dario Šimić: Ovo nije kraj, u LP-u Dinamo ne smije biti prolaznik, ali infrastruktura je sramotna

Slatko je bilo jutro nakon još jedne sjajne ili, bolje rečeno, nevjerojatno važne Dinamove europske pobjede. Slagali smo dojmove o dobrim i nekim lošim stvarima koje je pokazala utakmica s norveškim prvakom Bodø/Glimtom.



Bilo je to sedamdeset Dinamovih sjajnih minuta u izuzetno zreloj izvedbi. Mogli bismo pričati i o tome kako je očito bilo koliko je u zadnjoj liniji nedostajala mirnoća Josipa Šutala ili pozicioniranje i individualna kvaliteta Josipa Mišića. Ali zapravo to na kraju nije ni važno. Jer, Dinamo je još jednom izborio plasman u Ligu prvaka, napunio klupsku blagajnu i opet promovirao naš klupski nogomet... Plavi su rezultatski razbili Norvežane, no na terenu je to bila pobjeda s podosta trauma!