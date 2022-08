Dinamo će se opet sramotiti u Ligi prvaka, a velikani će se čuditi oronuloj socijalističkoj građevini

Među 32 kluba u Ligi prvaka Dinamo je jednu titulu osigurao već i prije prvih utakmica. Nažalost, osigurao je titulu kluba s najružnijim stadionom. I to uvjerljivo! Veliki europski klubovi ove će jeseni dolaziti u Maksimir i svi će se redom čuditi oronulom maksimirskom zadnju kojem je cijela jedna tribina zatvorena, zdanju koje izgleda kao oronula socijalistička građevina, a ne dom najboljeg kluba u ovom dijelu Europe. I zato je trener plavih Ante Čačić potpuno u pravu kada kaže: "Sramimo se što ćemo Ligu prvaka igrati na ovakvom stadionu."

U posljednjih pet godina gradskim i državnim novcem sagrađeni su moderni stadioni u Tirani i Skoplju, a u hrvatskoj metropoli istodobno je ulupano 100 milijuna eura u žičaru koja dugo nije bila u funkciji. Najuspješniji hrvatski sportski klub i dalje igra na zapuštenom, poluizgrađenom, potresom dodatno oštećenom stadionu.

Naslušali su se navijača Dinama lažnih obećanja, priča o novom maksimirskom stadionu, gledali kako je u to zdanje uzalud ulupano 900 milijuna kuna, a stadion je pritom sve više i više propadao. Kao po špranci, uvijek prije izbora, dugogodišnji gradonačelnik Bandić uskliknuo bi: "Uskoro ćete imati novi stadion jer Dinamo i Zagreb to zaslužuju!"

Nakon dugo godina nade da će se nešto promijeniti, da će Grad, ali i država napokon shvatiti da je metropoli nužan nov, moderan stadion, Dinamo je shvatio da će novi stadion imati samo ako si ga izgradi sam. Prije tri godine vodstvo plavih prvi je put poručilo: "Dajte nam koncesiju na zemljište, a mi ćemo stadion izgraditi sami." Početkom godine pisalo se da je Dinamo sve bliže tome da dobije koncesiju na stadion i zemljište, i to na 99 godina. No, i ta je priča u međuvremenu stala, Grad na čelu s Tomaševićem povukao je ručnu. Vjerojatno i zbog predizbornog obećanja koje je dao: "Problem stadiona rješavat ćemo tek kada dođe do demokratizacije upravljanja Dinamom."

Ukratko, Tomašević ga neće početi rješavati bez zaokreta u vođenju kluba. S njegovim stavom slažu se i navijači sa sjevera, koji su prekjučer izvjesili veliki transparent "Novi statut, novi stadion – za budućnost bez granica".

Kako god, stvari se napokon moraju pokrenuti jer nogometni velikan poput Dinama, koji je već osmi put izborio Ligu prvaka, zaslužuje novi stadion.

