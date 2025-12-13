Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'

Mađarski premijer Viktor Orbán u subotu je plan Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine ocijenio „objavom rata”. Orbán je pritom oštro kritizirao europske čelnike, izdvojivši njemačkog kancelara Friedricha Merza, predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera te predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, izvijestio je list Magyar Nemzet.

Prema njegovim riječima, europsko vodstvo daje prednost zaduživanju na financijskim tržištima umjesto ozbiljne procjene sposobnosti pojedinih država članica da financiraju nastavak rata u Ukrajini. „Postoji ruski novac, ili mogućnost prikupljanja sredstava od država članica, što bi poslužilo kao temelj za veći zajam”, rekao je Orbán.

Dodao je kako će se Mađarska usprotiviti svakom pokušaju Europske unije da, zaobilazeći Budimpeštu, pristupi ruskoj imovini. „Idem u Bruxelles boriti se protiv toga da se poseže za ruskom imovinom mimo Mađarske. To je objava rata. Nikada nisam vidio nešto slično, da se izgubi imovina vrijedna 200 do 300 milijardi eura, a da za to nema nikakvih posljedica”, naglasio je.

„Ruski je novac zamrznut u Belgiji na početku rata, a sada ga žele dirati. To je krajnje neuobičajeno i iznimno opasno”, dodao je Orbán. U međuvremenu je talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini upozorio da je zamrzavanje ruske imovine „rizično i nepromišljeno”, istaknuvši kako u Rusiji posluje 314 talijanskih tvrtki koje ondje ostvaruju prihode i zapošljavaju radnike, obavještava portal Anadolu Agency (AA).

„Talijanska je vlada ispravno postupila razjasnivši stajalište jer smo, u konačnici, slobodno tržište i nismo u ratu s Rusijom… Čini mi se da se Bruxelles igra vatrom”, rekao je Salvini. Dok Europska unija razmatra korištenje zamrznute ruske državne imovine za financiranje zajma Ukrajini, nekoliko država članica, među njima i Belgija, izrazilo je pravne dvojbe, napominjući da se većina te imovine nalazi u sustavu Euroclear u Bruxellesu.

Ruska središnja banka plan je ocijenila nezakonitim te poručila kako zadržava pravo poduzeti sve mjere nužne za zaštitu svojih interesa. U petak je Unija odlučila „na neodređeno vrijeme imobilizirati” rusku imovinu, dok bi čelnici EU-a o dodjeli tih sredstava Ukrajini trebali odlučivati na summitu u Bruxellesu 18. i 19. prosinca.