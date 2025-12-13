Naši Portali
ODLUKA EU

Dramatična poruka Orbana zbog poteza europskih čelnika: 'Ovo je objava rata'

Orban
Foto: Reuters/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
13.12.2025.
u 21:14

„Talijanska je vlada ispravno postupila razjasnivši stajalište jer smo, u konačnici, slobodno tržište i nismo u ratu s Rusijom… Čini mi se da se Bruxelles igra vatrom”, rekao je Salvini.

Mađarski premijer Viktor Orbán u subotu je plan Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine ocijenio „objavom rata”. Orbán je pritom oštro kritizirao europske čelnike, izdvojivši njemačkog kancelara Friedricha Merza, predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera te predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, izvijestio je list Magyar Nemzet.

Prema njegovim riječima, europsko vodstvo daje prednost zaduživanju na financijskim tržištima umjesto ozbiljne procjene sposobnosti pojedinih država članica da financiraju nastavak rata u Ukrajini. „Postoji ruski novac, ili mogućnost prikupljanja sredstava od država članica, što bi poslužilo kao temelj za veći zajam”, rekao je Orbán.

Dodao je kako će se Mađarska usprotiviti svakom pokušaju Europske unije da, zaobilazeći Budimpeštu, pristupi ruskoj imovini. „Idem u Bruxelles boriti se protiv toga da se poseže za ruskom imovinom mimo Mađarske. To je objava rata. Nikada nisam vidio nešto slično, da se izgubi imovina vrijedna 200 do 300 milijardi eura, a da za to nema nikakvih posljedica”, naglasio je.

„Ruski je novac zamrznut u Belgiji na početku rata, a sada ga žele dirati. To je krajnje neuobičajeno i iznimno opasno”, dodao je Orbán. U međuvremenu je talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini upozorio da je zamrzavanje ruske imovine „rizično i nepromišljeno”, istaknuvši kako u Rusiji posluje 314 talijanskih tvrtki koje ondje ostvaruju prihode i zapošljavaju radnike, obavještava portal Anadolu Agency (AA).

„Talijanska je vlada ispravno postupila razjasnivši stajalište jer smo, u konačnici, slobodno tržište i nismo u ratu s Rusijom… Čini mi se da se Bruxelles igra vatrom”, rekao je Salvini. Dok Europska unija razmatra korištenje zamrznute ruske državne imovine za financiranje zajma Ukrajini, nekoliko država članica, među njima i Belgija, izrazilo je pravne dvojbe, napominjući da se većina te imovine nalazi u sustavu Euroclear u Bruxellesu.

Ruska središnja banka plan je ocijenila nezakonitim te poručila kako zadržava pravo poduzeti sve mjere nužne za zaštitu svojih interesa. U petak je Unija odlučila „na neodređeno vrijeme imobilizirati” rusku imovinu, dok bi čelnici EU-a o dodjeli tih sredstava Ukrajini trebali odlučivati na summitu u Bruxellesu 18. i 19. prosinca.

Ključne riječi
Bruxelles Ukrajina ruska imovina Europska unija Viktor Orbán

Komentara 23

Pogledaj Sve
NH
Nebinarni hadezeovac
21:41 13.12.2025.

Pa nije samo Mađarska. Protiv ovog sumanutog poteza su i Belgija, Slovačka,Italija, Bugarska, Malta, pa čak i Francuska.

A5
a51
21:51 13.12.2025.

po komentarima se vidi da nema dobre tekme na telki...ince madari su skroz u pravu...

HE
hegy
22:07 13.12.2025.

nema uopće veze tko je koga napao. ovdje se radi o nečijoj imovini, i nwotuđivom pravu na vlasništvo. zamisli da imaš milijun eura u nekoj banci, onda ošamariš nekog na cesti i banka ti veli da će ti maznuti tvoje novce da ošamarenom nafoknadi štetu. mimo svih sudova i zakona. Odkud Uršuli pravo da odlučune što će se dogoditi s tuđom imovinom? Ako se ovo ostvari, samo je pitanje čija imovina je sljedeća na udaru.

