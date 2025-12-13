Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Stolni tenis

Ova donacija još jednom potvrđuje koliko sport može biti snažan pokretač dobrih djela i povezanosti u zajednici

Autor
Damir Mrvec
13.12.2025.
u 23:34

U dvorani Dina Pervan Rabelo u Domu sportova Mate Parlov uručen ček vrijedan 18 tisuća eura Istarskim domovima zdravlja, prikupljen na nedavno održanoj 5. Memorijalnoj utrci Dina Pervan Rabelo na pulskoj Hidrobazi

U dvorani Dina Pervan Rabelo u Domu sportova Mate Parlov uručen ček vrijedan 18 tisuća eura Istarskim domovima zdravlja, prikupljen na nedavno održanoj 5. Memorijalnoj utrci Dina Pervan Rabelo na pulskoj Hidrobazi.

Primopredaji su prisustvovali članovi Organizacijskog odbora, Ljiljana Janković i Anja Stankovski Živolić, Dinina sestra Ada Pervan Franjul, ravnatelj Istarskih domova zdravlja dr. med. spec. Nikola Žgrablić, pročelnik ureda Župana Ivan Glušac te Darko Šplajt, predsjednik STK Pula.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Kako je objasnila jedna od organizatorica, Anja Stankovski Živolić, sredstva prikupljena u sklopu humanitarne akcije ove su godine namijenjena nabavi opreme stacionarima Istarskih domova zdravlja.

- Ova donacija još jednom potvrđuje koliko sport može biti snažan pokretač dobrih djela i povezanosti u zajednici. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u organizaciji Memorijalne utrke i doprinijeli ostvarenju ove vrijedne humanitarne inicijative - poručili su organizatori, a Anja Stankovski Živolić je dodala: 

- Bitno je napomenuti da uvijek imamo konkretan plan i konkretnu medicinsku opremu koju je potrebno kupiti. To smo naravno sve dogovorili u suradnji sa stacionarima. Ovogodišnja organizacija utrke imala posebnu emotivnu težinu jer se održala upravo na Dinin 35. rođendan.

- Mislim da smo učinili to upravo onako kako bi Dina željela, da se okupimo, da smo zajedno, da smo aktivni, da činimo dobra djela.

Što se rezultata ovogodišnje manifestacije tiče, bilježimo rekordan broj studijonika, čak 1010 prijavljenih na glavnu manifestaciju, a imali smo i preko 200 djeca na dječjoj utrci i 40 volontera koji su s nama bili od samoga jutra i bez kojih ova manifestacija jednostavno ne bi mogla biti moguća.

Pročelnik Glušac podsjetio je na važnost očuvanja uspomene na Dinu Pervan Rabelo, mladu sportašicu i volonterku koja je ostavila dubok trag u lokalnoj zajednici.

- Pet punih godina je prošlo otkako smo ovu dvoranu imenovali imenom Dine Pervan Rabelo, kako bi i u jednom formalnom smislu ostavili spomen na tu izuzetnu mladu ženu, koja je bila velika borkinja, a koja nas je nažalost pre rano napustila.

Ono što mogu iz prve ruke posvjedočiti, djeca koja su dolazila u stolnoteninski klub, u vrtićki program, obožavala su biti ovdje i obožavala su nju.

Ključne riječi
Sportaši donacije Pula Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Boris Kr?mar spada me?u najve?e zvijezde elektroni?kog pikada
Video sadržaj
2
U londonskom Alexandra Palaceu

Hrvat igra za nagradu od 6 milijuna eura, navijač popije 11 piva po meču, a turnir prate milijuni ljudi

Sama pozornica ove predstave, U, ima povijest jednako dramatičnu kao i mečevi koji se na njoj odigravaju. Otvorena 1873. godine kao "palača naroda", izgorjela je do temelja samo 16 dana kasnije. Brzo je obnovljena i od tada je svjedočila svemu: bila je dom prvog televizijskog prijenosa BBC-ja, izbjeglički kamp za Belgijance i Nizozemce te internacijski logor za Nijemce i Austrijance tijekom Prvog svjetskog rata

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!