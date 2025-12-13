U dvorani Dina Pervan Rabelo u Domu sportova Mate Parlov uručen ček vrijedan 18 tisuća eura Istarskim domovima zdravlja, prikupljen na nedavno održanoj 5. Memorijalnoj utrci Dina Pervan Rabelo na pulskoj Hidrobazi.

Primopredaji su prisustvovali članovi Organizacijskog odbora, Ljiljana Janković i Anja Stankovski Živolić, Dinina sestra Ada Pervan Franjul, ravnatelj Istarskih domova zdravlja dr. med. spec. Nikola Žgrablić, pročelnik ureda Župana Ivan Glušac te Darko Šplajt, predsjednik STK Pula.

Kako je objasnila jedna od organizatorica, Anja Stankovski Živolić, sredstva prikupljena u sklopu humanitarne akcije ove su godine namijenjena nabavi opreme stacionarima Istarskih domova zdravlja.

- Ova donacija još jednom potvrđuje koliko sport može biti snažan pokretač dobrih djela i povezanosti u zajednici. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u organizaciji Memorijalne utrke i doprinijeli ostvarenju ove vrijedne humanitarne inicijative - poručili su organizatori, a Anja Stankovski Živolić je dodala:

- Bitno je napomenuti da uvijek imamo konkretan plan i konkretnu medicinsku opremu koju je potrebno kupiti. To smo naravno sve dogovorili u suradnji sa stacionarima. Ovogodišnja organizacija utrke imala posebnu emotivnu težinu jer se održala upravo na Dinin 35. rođendan.

- Mislim da smo učinili to upravo onako kako bi Dina željela, da se okupimo, da smo zajedno, da smo aktivni, da činimo dobra djela.

Što se rezultata ovogodišnje manifestacije tiče, bilježimo rekordan broj studijonika, čak 1010 prijavljenih na glavnu manifestaciju, a imali smo i preko 200 djeca na dječjoj utrci i 40 volontera koji su s nama bili od samoga jutra i bez kojih ova manifestacija jednostavno ne bi mogla biti moguća.

Pročelnik Glušac podsjetio je na važnost očuvanja uspomene na Dinu Pervan Rabelo, mladu sportašicu i volonterku koja je ostavila dubok trag u lokalnoj zajednici.

- Pet punih godina je prošlo otkako smo ovu dvoranu imenovali imenom Dine Pervan Rabelo, kako bi i u jednom formalnom smislu ostavili spomen na tu izuzetnu mladu ženu, koja je bila velika borkinja, a koja nas je nažalost pre rano napustila.

Ono što mogu iz prve ruke posvjedočiti, djeca koja su dolazila u stolnoteninski klub, u vrtićki program, obožavala su biti ovdje i obožavala su nju.