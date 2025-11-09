Tragične vijesti iz susjedstva: Pozlilo mu tijekom derbija, ubrzo je preminuo

Tehnički direktor mađarskog rukometnog kluba Pick Szegeda Ivan Dobozi (68) preminuo je tijekom derbija protiv Veszpréma nakon što je na tribinama doživio moždani udar. Unatoč brzoj intervenciji, život mu nije spašen. Dobozi je klubu posvetio 37 godina, a iz Pick Szegeda su poručili: "Njegova profesionalnost, znanje, humanost i smisao za humor, kao i odanost, bit će nezamjenjivi za naš klub".

Oproštaj će biti održan u nedjelju, uz paljenje svijeća kod glavnog ulaza u Pick Arenu. Utakmica u kojoj se tragedija dogodila završila je pobjedom Veszpréma 32:31. Za Pick Szeged nastupila su i dvojica Hrvata, Marin Jelinić i Mario Šoštarić.

Prije početka dvoboja održana je minuta šutnje za Mihályja Berczija, osnivača i prvog predsjednika kluba iz Segedina, koji je preminuo dva tjedna ranije u 95. godini života.