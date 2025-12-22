Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIER LIGA

Fulham svladao Nottingham Forest

Premier League - Fulham v Nottingham Forest
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 23:45

Londonski sastav se ovom pobjedom popeo na 13. mjesto sa 23 boda, dok je Forest ostao na 17. poziciji sa 18 bodova, pet više od zone ispadanja

U posljednjem susretu 17. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je pobijedio Nottingham Forest sa 1-0.

Gol odluke zabio je Raul Jimenez iz kaznenog udarca u 45. minuti.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Jimenez je u završnici susreta imao veliku priliku za 2-0, ali je pucao pored gola.

Londonski sastav se ovom pobjedom popeo na 13. mjesto sa 23 boda, dok je Forest ostao na 17. poziciji sa 18 bodova, pet više od zone ispadanja.

Vodi Arsenal sa 39 bodova, dva više od Manchester Cityja.
Ključne riječi
Premier liga Nottingham Forest Fulham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!