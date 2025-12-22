Fulham svladao Nottingham Forest

U posljednjem susretu 17. kola engleskog nogometnog prvenstva Fulham je pobijedio Nottingham Forest sa 1-0.

Gol odluke zabio je Raul Jimenez iz kaznenog udarca u 45. minuti.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jimenez je u završnici susreta imao veliku priliku za 2-0, ali je pucao pored gola.

Londonski sastav se ovom pobjedom popeo na 13. mjesto sa 23 boda, dok je Forest ostao na 17. poziciji sa 18 bodova, pet više od zone ispadanja.

Vodi Arsenal sa 39 bodova, dva više od Manchester Cityja.