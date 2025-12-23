Naši Portali
PRESJEK JESENSKOG DIJELA

Sezona promjena: Dinamo je zasluženo na vrhu, a Hajduk ima pravi identitet

Autor
Edi Džindo
23.12.2025.
u 06:00

Najveće razočaranje prvog dijela sezone je Osijek, klub koji je drugi po financijama u državi, a posljednji na ljestvici

Ako bismo nekako mogli okarakterizirati jesenski dio sezone 2025./2026. HNL-a, bila bi to sintagma "polusezona velikih promjena". Od kraja prošle sezone pa sve do ove zimske stanke osam od deset HNL momčadi promijenilo je svoje trenere, no ova teza o promjenama ne leži samo u trenerskim smjenama. Naveliko su se mijenjali i kadrovi nekih momčadi, statusi određenih važnih igrača, ali i generalno rezultatske putanje nekolicine sudionika elitnog razreda hrvatskog klupskog nogometa.

Kroz pola odigranih utakmica imamo istančana dva kandidata u borbi za naslov prvaka, prvoplasirani Dinamo s 38 bodova i drugoplasirani Hajduk s bodom manje. Budući da ostatak društva na ljestvici ima 26 ili manje bodova, ne bi pretjerano bilo zaključiti da se u kontekstu borbe za naslov prvaka priča svela na dva slova. Budući da je ključna riječ ovog presjeka polusezone promjena, vjerojatno vam nije iznenađenje da je ta riječ u velikoj mjeri obilježila i Dinamo i Hajduk, no na različite načine. Iako je i kod jednih i kod drugih došlo do promjene trenera na ljeto, kod Dinama se promjena više očituje u kontekstu igračkog kadra, dok se ona kod Hajduka više manifestirala baš kroz promjenu trenera, identiteta i stila igre.

Ključne riječi
Hajduk Dinamo HNL

