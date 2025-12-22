Nuklearna sila gomila interkontinentalne projektile? Pojavilo se izvješće: Postavili su ih više od stotinu

Kina proširuje i modernizira svoj arsenal oružja, a Pentagon smatra kako je ta nuklearna sila napunila svoja tri najnovija tzv. "polja silosa" s više od stotinu interkontinentalnih balističkih projektila. U izvješću, u koje je Reuters imao uvid, stoji kako je Kina vjerojatno postavila projektile DF-31 u polja blizu granice s Mongolijom. Pentagon je ranije izvijestio o postojanju tih polja, ali ne i o broju projektila. Nacrt izvješća nije identificirao potencijalni cilj navodno novopostavljenih projektila. Američki dužnosnici napomenuli su da se izvješće može promijeniti prije slanja zakonodavcima.

Prošlog mjeseca, američki predsjednik Donald Trump rekao je da možda radi na planu denuklearizacije s Kinom i Rusijom, no nacrt izvješća Pentagona kaže da Peking ne pokazuje zanimanje za to. "Vidimo da Peking nema apetita za takvim mjerama ili sveobuhvatnijim razgovorima o kontroli naoružanja“, navodi izvješće.

Izvješće, također, navodi kako je Kina u 2024. godini imala oko 600 nuklearnih bojevih glava, što odražava "sporiji tempo proizvodnje u usporedbi s prethodnim godinama." No, dodaje se kako proširenje traje te kako bi do 2030. godine mogla imati preko 1000 bojevih glava. U izvješću stoji i da "Kina očekuje da će moći voditi i dobiti rat za Tajvan do kraja 2027.“ Kina, naime, Tajvan vidi kao svoj teritorij.

Izvješće dolazi manje od dva mjeseca prije isteka ugovora Novi Start iz 2010., posljednjeg američko-ruskog ugovora o kontroli nuklearnog naoružanja. Mnogi stručnjaci strahuju da bi istek ugovora mogao potaknuti trostranu nuklearnu utrku u naoružanju. "Više nuklearnog oružja i odsutnost diplomacije neće nikoga učiniti sigurnijim – ni Kinu, ni Rusiju, ni Sjedinjene Države“, rekao je Daryl Kimball, izvršni direktor grupe Arms Control Association. Bivši američki predsjednik Joe Biden i Trump, tijekom svog prvog mandata, nastojali su uključiti Kinu i Rusiju u pregovore o zamjeni Novog Starta trostranim strateškim ugovorom o kontroli nuklearnog naoružanja.