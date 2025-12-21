Naši Portali
40. KONGRES

Moustafa ponovo izabran za predsjednika IHF-a, Grahovcu Komisija za razvoj

Tomislav Grahovac
Marko Prpić/Pixsell
VL
Autor
Hina
21.12.2025.
u 21:55

Moustafa je prvi put izabran za predsjednika 2000. godine. Na ovim izborima imao je tri protukandidata. Prvi je predsjednik Olimpijskog odbora Slovenije, nekadašnji predsjednik Rukometnog saveza te zemlje, rukometni znalac, ali i poslovni čovjek angažiran u kompaniji Gorenje (Hisense), Franjo Bobinac. On je dobio 24 glasa.

Dosadašnji predsjednik Međunarodne rukometne federacije (IHF) Hassan Moustafa i iduće četiri godine vodit će krovnu rukometnu organizaciju na svijetu. Moustafa je na 40. izbornom kongresu Svjetske rukometne federacije u Kairu dobio 126 glasova od 176 prisutnih delegata.

Drugi je Nijemac Gerd Bucek, jedan od najutjecajnijih ljudi u svijetu rukometa, trenutačni predsjednik Forum Club Handball-a, organizacije koja okuplja najbolje svjetske klubove i danas predstavlja ozbiljnog partnera bez kojega se ne donosi ni jedna ozbiljna odluka u promjenama sustava natjecanja u europskim kupovima. Bucek je sakupio 20 glasova.

Treći je bio Nizozemac Tjark de Lange, nekadašnji predsjednik rukometne federacije te zemlje od 2011. do 2021. godine, nedvojbeno jedan od onih koji je jako zaslužan za procvat i uspon nizozemskog rukometa posljednjih 15-ak godina. Na izborima u Kairu dobio je tri glasa.

Ipak, ono što je za hrvatski rukomet puno važnije jeste saznanje da je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac ponovno izabran za predsjedavatelja Komisije za razvoj rukometa, a to znači i da je po funkciji automatski i član Izvršnog odbora IHF-a.

Čelni čovjek hrvatskog rukometa dobio je 100 glasova. Njegov protukandidat Brazilac Bruno Souza skupio je 70 glasova. Istodobno je odvjetnik HRS-a Lovro Badžim također, ponovno izabran za predsjedatelja Arbitražne komisije IHF-a.

Ključne riječi
rukomet Tomislav Grahovac Hassan Moustafa

