FOTO: Hladni val juri prema Europi: Sprema se snažan arktički udar za Novu godinu?

Nakon tjedana burnih ciklona nad sjevernim Atlantikom, Europa ulazi u blagdansko razdoblje s promjenom vremenskih uvjeta. Meteorolozi predviđaju uspostavu snažnog Rex Blocka, koji će donijeti hladnije temperature i snijeg u srednju Europu, uključujući dijelove Hrvatske, Slovenije i Balkana, upravo za Božić. Dugoročni trendovi upozoravaju na mogući arktički hladni val oko Nove godine, izvijestio je Severe Weather Europe. Prosinac je za veći dio Europe bio relativno blag i stabilan, no dolazak Rexovog bloka mijenja dinamiku. Ovaj vremenski obrazac, karakteriziran visokim tlakom iznad niskog, formira se nad Atlantikom i zapadnom Europom, preusmjeravajući strujanje zraka prema istoku-sjeveroistoku. Hladni zrak iz Rusije počinje teći preko istočne Europe i Balkana, donoseći zimske uvjete u regiju. U isto vrijeme, snažna bura razvijat će se duž Jadranske obale zbog jakih istočnih vjetrova.

Meteogram za Zagreb pokazuje prolazak hladne fronte na Badnje veče, s velikim izgledima za snijeg u sjevernim dijelovima Hrvatske, Slovenije i drugih balkanskih zemalja. Temperaturna prognoza je promjenjiva, što ukazuje na dinamične uvjete uz Rexov blok.

Foto: Severe Weather Europe

Rexov block doseže vrhunac oko Božića. Ovaj sustav blokira zapadni tok, osiguravajući stabilno vrijeme u zapadnoj i sjevernoj Europi, dok srednja Europa i Balkan doživljavaju hladniji zrak. Meteorolozi predviđaju 15-30 cm svježeg snijega u Alpama, sjevernom Dinaridima, Rumunjskoj i zapadnoj Bugarskoj, uz umjerene snježne padaline u središnjoj Francuskoj, Španjolskoj, Mađarskoj, Austriji i južnoj Njemačkoj. Ove regije mogle bi uživati u snježnom Božiću. Južnije, u sjeverno-središnjem Mediteranu, toplija zračna masa uzrokovat će kišu, s akumulacijom od 100-150 mm do petka. Na krajnjem sjeveru Atlantika, uključujući Island i Farske otoke, snažno jugozapadno strujanje donijet će rekordno tople temperature, čineći ovaj Božić jednim od najtoplijih zabilježenih u tim područjima.

Nakon Božića, meteorološki modeli ukazuju na daljnju dinamiku. Postoji sve veća vjerojatnost formiranja dipolnog uzorka, s blokirajućim maksimumom nad sjevernim Atlantikom i dubokom dolinom nad Europom. Ovaj obrazac mogao bi omogućiti prodor arktičkog zraka u kontinentalnu Europu oko Nove godine, iako neizvjesnosti oko točnog položaja sustava ostaju. "Ako se blokirajući maksimum formira dalje na zapadu, arktička hladnoća mogla bi značajno zahvatiti Europu", upozoravaju stručnjaci.

Globalni modeli, uključujući GFS i ECMWF, slažu se da će velika arktička hladna masa početi dominirati sjeverom krajem prosinca, postupno se šireći prema jugu. Ovo bi moglo donijeti značajnije hlađenje i dodatne snježne padaline u prvim danima 2026. godine, posebice u srednjoj i istočnoj Europi.