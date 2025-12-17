Izbornik nakon debakla Hrvatske na SP-u žestoko udario: Nikad nismo ni bili velesila u rukometu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nastupom na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj nastavila je s nizom loših rezultata na velikim natjecanjima. Nakon nevjerojatne bronce na Euru 2020. pod vodstvom Nenada Šoštarića uslijedili su 18. mjesto na SP-u 2021., deseto mjesto na Euru 2022. pa, pod palicom Ivice Obrvana, 14. mjesto na SP-u 2023., 19. mjesto na Euru 2024., neodlazak na olimpijske igre te na kraju 25. mjesto na SP-u.

- Dugo svjetsko prvenstvo, pogotovo nastavkom prvenstva gdje smo ispali iz glavne faze prvenstva. S našeg kuta, taj Presidents Cup je bio i mučenje, gdje nam se ne da igrati utakmice jer su europske ekipe izraziti favorit ovdje - rekao je izbornik Ivica Obrvan gostujući na HTV-u, kritizirao je sve i svašta, ali sebe i svoj rad nije.

- Francuska je ispala u Presidents Cup prije par godina pa su postale svjetske prvakinje. Hoćemo li mi to? Vjerojatno nećemo. Dobra stvar je što su mlade igračice dobile iskustva i dodatnih utakmica. Hrvatska nikad nije bila velesila u svjetskom rukometu. Nakon medalje svako mjesto ispod toga smatra se neuspjehom, ali treba biti realan. Hrvatska se i prije bronce, kao i danas, nalazi u borbi za svoj prostor u vrlo skučenom bazenu igračica. Imamo nedostatak kvalitete u hrvatskim klubovima koji stvaraju reprezentativke, borimo se s osnovnim uvjetima rada u lokalnim sredinama i nemamo veliki broj igračica između kojih možemo birati. Za svaku igračicu stalno strahujete hoće li ostati zdrava - smatra Obrvan.