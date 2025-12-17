Naši Portali
OVO IM NIJE SJELO

Srbi jadikuju zbog novonastale situacije: 'Hrvatima su dali sve, a nas nema ni na mapi...'

Susret 12. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Kolstada
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
17.12.2025.
u 18:34

Europska rukometna federacija (EHF) potvrdila je novi sustav natjecanja za Ligu prvaka, a odluka je izazvala lavinu negativnih reakcija u Srbiji. Dok je Hrvatska osigurala izravnog predstavnika, srpski klubovi ostali su kratkih rukava, što je u tamošnjim medijima protumačeno kao velika nepravda

Odluka Izvršnog odbora Europske rukometne federacije (EHF) o proširenju rukometne Lige prvaka na 24 kluba od sezone 2026./2027. odjeknula je regijom, no s potpuno suprotnim sentimentom u Hrvatskoj i Srbiji. Prema novom sustavu raspodjele, deset najbolje rangiranih rukometnih federacija prema rezultatima u posljednje tri sezone dobiva jedno zajamčeno mjesto u elitnom natjecanju. Ta je vijest s oduševljenjem dočekana u Hrvatskoj, koja se prema renkingu nalazi na devetom mjestu, čime je hrvatskom prvaku osiguran izravan ulazak u najprestižnije klupsko natjecanje na kontinentu. Uz Hrvatsku, na popisu privilegiranih našle su se i rukometne velesile poput Njemačke, Španjolske, Francuske i Danske.

Međutim, ista odluka izazvala je ogorčenje u susjednoj Srbiji, čiji se rukometni savez nije našao na popisu deset odabranih. Srpski mediji ne skrivaju razočaranje, a pojedini portali pišu o "neviđenoj krađi" i odluci koja je "dala sve Hrvatima" dok su oni "izbrisani s rukometne mape". U njihovim analizama navodi se kako je Srbija "jako daleko od toga da ima svog predstavnika" te da je ovim potezom EHF-a nanesena velika šteta tamošnjem klupskom rukometu. Naglašavaju kako je Hrvatska, uz Mađarsku, jedina zemlja iz regije koja je dobila ovu privilegiju, što dodatno produbljuje osjećaj nepravde.

Iako novi format ostavlja mogućnost za dodatnih osam mjesta kroz sustav nadogradnji iz Europske lige te još nekoliko pozivnica koje će EHF dodjeljivati prema vlastitom nahođenju, srpski mediji prilično su pesimistični. Smatraju kako je puno realnije da će ta mjesta pripasti klubovima iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Švicarske ili Švedske, dok će za njihove klubove vrata elite ostati zatvorena. Čak se spominje i mogućnost da EHF dodijeli pozivnicu nekom klubu izvan Europe, što šanse srpskih predstavnika čini gotovo nikakvima.

Iz EHF-a, s druge strane, poručuju kako je cilj reforme podići kvalitetu i atraktivnost natjecanja. "Kvaliteta europskog klupskog rukometa toliko je visoka da će Liga prvaka postati još konkurentnija i atraktivnija za navijače, medije i partnere", izjavio je predsjednik EHF-a Michael Wiederer. No, te riječi slaba su utjeha za srpsku rukometnu javnost, koja se osjeća izdanom i zapostavljenom, dok se u Hrvatskoj s nestrpljenjem iščekuju novi europski izazovi.
Avatar Asterix
Asterix
19:01 17.12.2025.

Mi smo odabrani a oni nisu. Pa se bune. Kako bi se tek bunili da smo mi nebeski narod a ne oni?

HE
Hecim
18:45 17.12.2025.

Jao bre, opet ugrozen vasceli srpski svet! Ma sigurno su krivi Papa, HR i DE!

Avatar IvanR
IvanR
19:09 17.12.2025.

Opet Srbija. Opet ?

