Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DOBILE NJEMAČKU

Norveške rukometašice potvrdile dominaciju i po peti put postale svjetske prvakinje

2025 IHF World Women's Handball Championship
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 22:34

Ovo je ukupno 13. medalja skandinavske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, nakon što je osvojila i pet srebrnih i tri brončane medalje.

U finalu Svjetskog prvenstva rukometašice Norveške pobijedile su Njemačku sa 23-20 i po peti put postale svjetske prvakinje. Norveška je osvojila petu zlatnu medalju na svjetskim prvenstvima nakon što je prethodno slavila i u Danskoj i Norveškoj 1999. godine, Brazilu 2011., Danskoj 2015. i Španjolskoj 2021.

Ovo je ukupno 13. medalja skandinavske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, nakon što je osvojila i pet srebrnih i tri brončane medalje. Norvešku su do pobjede predvodile Henny Ella Reistad i Thale Rushfeldt Deila sa po pet golova, dok je Katerine Lunde imala 14 obrana. U suparničkim redovima najefikasnije su bile Alina Grijseels, Emily Vogel i Viola Leuchter sa po pet golova.

Njemačka je osvojila svoju prvu srebrnu medalju, a u svojoj kolekciji ima i zlato sa završnog turnira u Norveškoj 1993. te tri brončane medalje.

U susretu za treće mjesto Francuska je nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 33-31. Braniteljice naslova su se tako barem malo utješile nakon poraza u polufinalu. Francuskim rukometašicama je ovo čak 16. medalja s velikih natjecanja pri čemu osma sa svjetskih prvenstava.

Francusku je do pobjede predvodila Sarah Bouktit s devet golova, dok je Hadou Sako imala 12 obrana. Kod Nizozemki najefikasnije su bile Bo van Wetering, Riomee Maarschalkerweerd i Angela Malestein sa po šest golova. Hrvatske rukometašice su osvojile 25. mjesto.
Ključne riječi
rukomet Njemačka Norveška

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!