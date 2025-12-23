Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo ga imati'; Stigao mu žestok odgovor: 'Već smo to jasno rekli, a sada ponavljamo...'

Američki predsjednik Donald Trump je rekao da SAD "moraju imati" Grenland, tvrdeći da im je taj teritorij potreban za nacionalnu sigurnost. To se događa nakon što je američki predsjednik imenovao guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland, rekavši da će "predvoditi napad" u zagovaranju da poluautonomni dio Danske postane dio Sjedinjenih Država. “Jeff razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu sigurnost”, rekao je Trump. "Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti, a ne zbog minerala... Ako pogledate Grenland, pogledate uzduž obale, posvuda imate ruske i kineske brodove", kazao je. "Trebamo ga za nacionalnu sigurnost. Moramo ga imati... Grenland je velika stvar", dodao je.

Premijeri Danske i Grenlanda, Mette Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen, oštro su osudili odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o imenovanju Jeffa Landryja, guvernera Louisiane, za posebnog izaslanika za Grenland. U zajedničkoj izjavi, dvoje čelnika naglasila su da je Grenland suvereni teritorij koji pripada Grenlanđanima te da su nacionalne granice i suverenitet ukorijenjeni u međunarodnom pravu. "Već smo to jasno rekli, a sada ponavljamo: ne možete anektirati druge zemlje“, poručili su Frederiksen i Nielsen. "Grenland pripada Grenlanđanima, i SAD ne bi smjele preuzeti Grenland. Očekujemo poštovanje našeg teritorijalnog integriteta", dodali su, istaknuvši da su u pitanju „temeljna načela“.

Trump je u nedjelju na društvenim mrežama objavio da Landry „razumije važnost Grenlanda za nacionalnu sigurnost SAD-a“ i da će „snažno promovirati interese zemlje“. Kasnije je u ponedjeljak ponovio da je Grenland potreban SAD-u iz sigurnosnih razloga, a ne zbog njegovih mineralnih bogatstava, upozoravajući na prisutnost ruskih i kineskih brodova u regiji. Landry je izjavio da mu je „čast služiti na volonterskoj poziciji kako bi Grenland postao dio SAD-a“, što je izazvalo snažne reakcije u Danskoj i na Grenlandu.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je za dansku televiziju da će u narednim danima pozvati američkog veleposlanika u Kopenhagenu, Kena Howeryja, kako bi zatražio objašnjenje. Rasmussen je izrazio duboku zabrinutost zbog Landryjeve izjave, koju je nazvao 'potpuno neprihvatljivom', dodajući da Danska ne može prihvatiti „potkopavanje suvereniteta“ kraljevstva koje uključuje Dansku, Farske otoke i Grenland, piše Guardian.

Europska unija također je stala uz Dansku. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa izjavili su na platformi X da su teritorijalni integritet i suverenitet „temeljna načela međunarodnog prava“ te izrazili punu solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stengarda izjavila je da će Švedska 'uvijek čuvati međunarodno pravo', dok je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide naglasio da Oslo 'sto posto podržava Dansku'.

Većina od 57.000 stanovnika Grenlanda, prema anketi iz siječnja 2025., želi neovisnost od Danske, ali ne i pripajanje SAD-u. Grenland ima pravo proglasiti neovisnost od 2009. godine. Grenlandska zastupnica u danskom parlamentu Aaja Chemnitz naglasila je da „nema želje“ za pripajanjem SAD-u te da većina Grenlanđana želi razvijati vlastitu neovisnost.

Strateški položaj Grenlanda između Sjeverne Amerike i Europe, uz rastući interes SAD-a, Kine i Rusije za Arktik, čini otok ključnim u geopolitičkim igrama.