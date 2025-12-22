Južna Afrika stigla do prve pobjede

U susretu prvog kola B skupine afričkog Kupa nacija nogometna reprezentacija Južne Afrike je u Marakešu pobijedila Angolu sa 2-1.

Južna Afrika je povela u 21. minuti golom Oswina Appolisa, a u 35. minuti je izjednačio Show. Pobjedu "Bafana Bafani" donio je Lyle Foster u 79. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Egipat i Zimbabve.

Na afričkom prvenstvu sudjeluju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Naslov afričkog prvaka brani Obala Bjelokosti.