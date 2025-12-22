Jedan od najboljih strijelaca u povijesti HNL-a vraća se u hrvatski nogomet?

Legendarni nogometaš Hajduka Mijo Caktaš mogao bi se vratiti u hrvatski nogomet. 33-godišnji veznjak u potrazi je za novim klubom nakon što je raskinuo ugovor s ciparskim Anorthosisom, a kao njegov potencijalni novi poslodavac spominje se hrvatski drugoligaš Dugoolje.

Caktaš je u ciparskom klubu upisao samo tri nastupa tijekom kojih je na terenu proveo ukupno 147 minuta. Klubu se pridružio proteklog ljeta iako ga se povezivalo i s mostarskim Zrinjskim.

Caktaš je jedan od najefikasnijih igrača u povijesti HNL-a te je sa 101 pogotkom šesti najbolji strijelac u povijesti lige. 81 pogodak zabio je u dresu bijelih dok ih je još 20 stiglo dok je nosio dres Osijeka. Za Hajduk je ukupno odigrao 228 utakmica i zabio 97 golova. 2019. odigrao je i jednu utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Dođe li u Dugopolje, svlačionicu će dijeliti s još jednim bivšim kapetanom Hajduka - Zoranom Nižićem.