Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
LEGENDA BIJELIH

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti HNL-a vraća se u hrvatski nogomet?

Mijo Caktaš
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 23:28

Caktaš je jedan od najefikasnijih igrača u povijesti HNL-a te je sa 101 pogotkom šesti najbolji strijelac u povijesti lige

Legendarni nogometaš Hajduka Mijo Caktaš mogao bi se vratiti u hrvatski nogomet. 33-godišnji veznjak u potrazi je za novim klubom nakon što je raskinuo ugovor s ciparskim Anorthosisom, a kao njegov potencijalni novi poslodavac spominje se hrvatski drugoligaš Dugoolje.

Caktaš je u ciparskom klubu upisao samo tri nastupa tijekom kojih je na terenu proveo ukupno 147 minuta. Klubu se pridružio proteklog ljeta iako ga se povezivalo i s mostarskim Zrinjskim.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

Caktaš je jedan od najefikasnijih igrača u povijesti HNL-a te je sa 101 pogotkom šesti najbolji strijelac u povijesti lige. 81 pogodak zabio je u dresu bijelih dok ih je još 20 stiglo dok je nosio dres Osijeka. Za Hajduk je ukupno odigrao 228 utakmica i zabio 97 golova. 2019. odigrao je i jednu utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. 

Dođe li u Dugopolje, svlačionicu će dijeliti s još jednim bivšim kapetanom Hajduka - Zoranom Nižićem.
Ključne riječi
NK Dugopolje Mijo Caktaš

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
23:42 22.12.2025.

Caktaš, odličan strijelac. I danas bi mogao igrati za Hajduka,

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-21/PXL_201023_104865096.jpg
Premium sadržaj
9
JOSIP ŠIMUNIĆ

Legenda vatrenih iz Australije za VL: Spoznao sam problematiku kojom se svaki klub u Hrvatskoj bavi

– Promijenili smo jako puno igrača u odnosu na prošlu sezonu. Odlučili smo dovesti malo svježe krvi i promijeniti mentalitet, neki su igrači bili dugo u klubu i htjeli su nove izazove. Nisu bili motivirani. Zadovoljni smo igračima koje smo doveli, u smislu kvalitete i karaktera. Sjajna je stvar što smo prvi na polusezoni. No mislim da smo mogli i trebali napraviti više

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!