TO SMO ČEKALI

Zvijezda naše reprezentacije ekskluzivno za Večernji: 'Vraćam se, bit ću spreman igrati za Hrvatsku!'

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
18.12.2025.
u 10:42

Sjajne vijesti za Dagura Sigurdssona, izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije uoči europskog prvenstva koje 16. siječnja počinje u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Sjajne vijesti za Dagura Sigurdssona, izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije uoči europskog prvenstva koje 16. siječnja počinje u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Iz Montpelliera nam se javio Zvonimir Srna, lijevi vanjski, jedan od ključnih igrača reprezentacije u osvajanju svjetskog srebra u veljači ove godine. 

- Počinjem ozbiljno trenirati. Sedam tjedana sam imao stanku zbog ozlijede lože. Sada je sve u redu, propustio sam jako puno utakmica i nadam se da ću u što skorije vrijeme uči u natjecateljski ritam. Do kraja ove kalendarske godine moj Montpellier ima još jednu utakmicu, 19. prosinca u domaćoj ligi dočekujemo Saint Raphael. Mislim da ću u toj utakmicu biti u sastavu – priča Srna.

Nažalost, imamo jako puno ozlijeđenih igrača, a Europsko prvenstvo sve je bliže?

- Po meni svi ćemo se oporaviti. Čak i Klarica i Lučin koji su nedavno operirani. Bilo bi lijepo kada bi svi bili zdravi i spremni. Sada će nas svi drugačije gledati, kao svjetske doprvake. Imat ćemo malo dana za pripreme, dvije prijateljske utakmice s Njemačkom uoči EP-a i to je to.

U skupini nas EP-u čekaju nas Gruzija, Nizozemska i Švedska?

- Kako samo dva prolaze u drugi krug svaka utakmica bit će jako bitna. Imamo dobar raspored. Prvo igramo s najslabijom reprezentacijom skupine, Gruzijom, a onda možda ključnu utakmicu za prolaz, protiv Nizozemske koja i dalje ima odličnu reprezentaciju koju predvode Smits i Steins. Za kraj nam ostaje domaćin, Švedska. Bilo bi dobro kada bi u tu utakmicu ušli bez pritiska, onda smo najjači – dodao je Srna. 

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka

Na Vašoj poziciji lijevog vanjskog pojavilo se novo ime - Leon Ljevar?

 - Čuo sam da je jako dobar. Nisam ga imao prilike gledati uživo. Raduje me da se konkurencija povećava. Svaki dobar igrač dobro će nam doći. Pogotovo kada nismo kompletni. 

U Malmöu ćemo imati i veliku podršku navijača. Barem je tako bilo 2011. kada smo u toj istoj dvorani igrali na Svjetskom prvenstvu, te 2023., također na Svjetskom prvenstvu. Zanimljivo je da smo u Malmö Areni odigrali devet utakmica, a  izgubili smo samo od Danske i Švedske, obje utakmice 2011. dok 2023. nismo u Malmöu izgubili nijednu, odigravši s Danskom neodlučeno. 

- Navijači su nam jako bitni i drago mi je da će ih biti dosta na tribinama, naravno, osim kada ćemo igrati priv domaćina gdje će biti u manjini. Nažalost, 2023. nisam dočekao utakmice u ovom gradu jer sam se ozlijedio nakon prve utakmice koju smo igrali u Jönköpingu. 

Kako je u Montpellieru?

 - Ma, odlično. Najviše mi se sviđa klima. Nema zime. U domaćoj ligi smo trenutačno treći. Za prvim PSG-om zaostajemo pet, a za drugim Nantesom tri boda. Iza nas je Limoges kojem bježimo pet bodova. Prvenstvo je dugačko, ima još puno utakmica i vjerujem, da se možemo još umiješati u borbu za naslov. Imali smo do sada taj jedan kiks kada smo izgubili od Nimesa. S Nantesom smo odigrali neodlučeno dok smo od PSG-a izgubili kod njih. U francuskom kupu smo baš prije neki dan izborili četvrtfinale. Što se tiče Europske lige izborili smo sljedeći krug. U skupini smo bili drugi, iza Kiela. Jedino smo od njih izgubili obje utakmice. U skupini prvog kruga vidio sam se s Duvnjakom i Načinovićem koji igraju za "zebre" a u drugom krugu igram protiv klubova u kojima nema naših igrača – Flensburg i Bidasoa. Za prolaz će nam trebati pobjede nad Flensburgom a to će iskreno biti dosta teško – rekao je Srna.

U Montpellieru ste već nekoliko mjeseci, jeste li naučili francuski jezik?

- Dovoljno da se mogu sporazumjeti u svakoj prilici. Primjerice kada idem u kupovinu ili dođem u restoran. 

U Montpellieru niste sami?

 - Sa mnom je djevojka.

S kim ste najviše kliknuli od suigrača?

 - Nekako se najviše družim s Lenneom i Monteom.  

Pratite li situaciju u hrvatskom rukometu?

- Naravno, pratim sve rezultate, gledam neke utakmice Zagreba. Da, imali su velik peh ove sezone u Ligi prvaka. Ali, eto ova zadnja pobjeda protiv Pelistera raduje. Čujem se često s bivšim suigračima, posebice s Klaricom. Kada smo ozlijeđeni onda Klarica i ja imamo najviše vremena za priču, ha ha – zaključio je Srna.
Ključne riječi
Montpellier Dagur Sigurdsson Zagreb Zvonimir Srna rukomet

