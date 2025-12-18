Naši Portali
BREAKING
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Kiel ispao, Duvnjak bez pogotka ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu

DEU, DHB, Pokal, Fuechse Berlin vs. THW Kiel,
nordphoto GmbH / Engler/NORDPHOT
Autor
Damir Mrvec
18.12.2025.
u 23:54

Večeras su odigrane tri utakmice četvrtfinala njemačkog kupa. U polufinale su se plasirali BHC, Füchse i Magdeburg.

Večeras su odigrane tri utakmice četvrtfinala njemačkog kupa. U polufinale su se plasirali BHC, Füchse i Magdeburg.

Najveće iznenađenje priredila je momčad BHC-a koji su na svom parketu svladali favorizirani Melsungen (30:23). Junak domaćina bio je vratar Christopher Rudeck koji je  imao 18 obrana ( (43,9 posto uspješnih obrana).

Kod gostiju hrvatski reprezentativac David Mandić postigao je tri pogotka iz šest udaraca.

Füchse je pobijedio Kiel s 32:30. Za domaće je sjajan bio  Mathias Gidsel koji je postigao devet pogodaka. Kod "zebri" istaknuo se Zerbe s deset pogodaka. Od naših, Načinović je postigao tri pogotka, bez promašaja, dok se Domagoj Duvnjak nije upisao među strijelce ali je imao tri asistencije i  jednu ukradenu loptu.

Magdeburg je kod kuće uvjerljivo svladao Flensburg (35:29). Domaće je predvodio Magnusson s 11 pogodaka  a naš reprezentativni vratar  Matej Mandić obranio je četiri lopte od 14 udaraca. Kod gostiju su najefikasniji bili Pytlick sa sedam, te Grgić sa šest pogodaka.  

Ključne riječi
Matej Mandić Domagoj Duvnjak Magdeburg Kiel rukomet

