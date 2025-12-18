Kiel ispao, Duvnjak bez pogotka ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu

Večeras su odigrane tri utakmice četvrtfinala njemačkog kupa. U polufinale su se plasirali BHC, Füchse i Magdeburg.

Najveće iznenađenje priredila je momčad BHC-a koji su na svom parketu svladali favorizirani Melsungen (30:23). Junak domaćina bio je vratar Christopher Rudeck koji je imao 18 obrana ( (43,9 posto uspješnih obrana).

Kod gostiju hrvatski reprezentativac David Mandić postigao je tri pogotka iz šest udaraca.

Füchse je pobijedio Kiel s 32:30. Za domaće je sjajan bio Mathias Gidsel koji je postigao devet pogodaka. Kod "zebri" istaknuo se Zerbe s deset pogodaka. Od naših, Načinović je postigao tri pogotka, bez promašaja, dok se Domagoj Duvnjak nije upisao među strijelce ali je imao tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Magdeburg je kod kuće uvjerljivo svladao Flensburg (35:29). Domaće je predvodio Magnusson s 11 pogodaka a naš reprezentativni vratar Matej Mandić obranio je četiri lopte od 14 udaraca. Kod gostiju su najefikasniji bili Pytlick sa sedam, te Grgić sa šest pogodaka.