PRIPREME ZA RAZDOBLJE NAKON KRŠKOG

Napravljen prvi službeni korak prema izgradnji nuklearne elektrane na hrvatskom teritoriju, a razlog je jasan

Autor
Zoran Vitas
23.12.2025.
u 05:59

Danas je objekt od 1000 MW teško dobiti bez ulaganja od 10 milijardi eura. Analize će pokazati je li bolje graditi nekoliko manjih elektrana, pri čemu bi jedna financirala drugu, ili dići ogroman kredit za veliku nuklearku

Vlada je u javno savjetovanje poslala Nacrt prijedloga Zakona o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe. Prijedlog je izradila radna skupina sastavljena od niza stručnjaka. Ovo je doista prvi službeni korak prema gradnji nuklearne elektrane na hrvatskom teritoriju. Razlog je jasan, NE Krško u jednom će trenutku zasigurno prestati s radom, a za očekivati je da će se morati pribaviti sve više električne energije, puno više od 16 posto koliko do sada dolazi iz Krškog, jer se očekuje da će i zahtjevi za energijom biti veći. Kako se ne bi dodatno povećavao uvoz i kako bi se podigla razina energetske neovisnosti, rješenje na koje se zaista možemo osloniti jesu vlastiti izvori. U prijedlogu je definiran plan da se do 2040. godine pokriva najmanje 30 posto potreba iz nuklearnih izvora, odnosno elektrana čiji se tip već koristi negdje u svijetu, koje su tehnološki izvedive, gospodarski konkurentne i ekološki prihvatljive, spominju se mikro i mali modularni reaktori. Dodatni je problem to što Slovenija planira izgradnju drugog bloka NE Krško u kojem mi ne bismo imali status koji imamo u sadašnjoj nuklearci.

Ključne riječi
energija ivica bašić Vlada nuklearna elektrana NE krško

Avatar pendreck
pendreck
07:55 23.12.2025.

samo jedno pitanje...a nema informacije nigdje:gdje se odlaze iz NE krsko visokoradioaktivni otpad???

Avatar Bijeli Gandalf
Bijeli Gandalf
07:34 23.12.2025.

Naravno da smo već odavno trebali imati svoju nuklearnu elektranu a ne ovisiti o mrvicama koje dobivamo od NE Krško. Mi umjesto da stremimo ka energetskoj neovisnosti mi sve dalje smo sve više ovisniji o tuđim energentima nego što bi trebali biti. Iskoristiti sve izvore financiranja i osigurat svoj udio u energetskom planu izgradnjom barem 2 nuklearke i riješiti se svih inozemnih priključaka.

Avatar Idler 3
Idler 3
06:44 23.12.2025.

Apsolutno da, sam prethodno pitat stručnjake kaj i kak, a ne političare !

