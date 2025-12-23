Napravljen prvi službeni korak prema izgradnji nuklearne elektrane na hrvatskom teritoriju, a razlog je jasan

Vlada je u javno savjetovanje poslala Nacrt prijedloga Zakona o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe. Prijedlog je izradila radna skupina sastavljena od niza stručnjaka. Ovo je doista prvi službeni korak prema gradnji nuklearne elektrane na hrvatskom teritoriju. Razlog je jasan, NE Krško u jednom će trenutku zasigurno prestati s radom, a za očekivati je da će se morati pribaviti sve više električne energije, puno više od 16 posto koliko do sada dolazi iz Krškog, jer se očekuje da će i zahtjevi za energijom biti veći. Kako se ne bi dodatno povećavao uvoz i kako bi se podigla razina energetske neovisnosti, rješenje na koje se zaista možemo osloniti jesu vlastiti izvori. U prijedlogu je definiran plan da se do 2040. godine pokriva najmanje 30 posto potreba iz nuklearnih izvora, odnosno elektrana čiji se tip već koristi negdje u svijetu, koje su tehnološki izvedive, gospodarski konkurentne i ekološki prihvatljive, spominju se mikro i mali modularni reaktori. Dodatni je problem to što Slovenija planira izgradnju drugog bloka NE Krško u kojem mi ne bismo imali status koji imamo u sadašnjoj nuklearci.