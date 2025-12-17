Naši Portali
Hrvatska će imati jedno sigurno mjesto u Ligi prvaka

Autor
Damir Mrvec
17.12.2025.
u 13:45

Nova EHF Europska liga starta s 32 kluba i bit će podijeljena u osam skupina po četiri kluba. To znači da nema kvalifikacija kao do sada

Izvršni odbor Europske rukometne federacije (EHF) na sjednici u Rotterdamu donio je i odluku o podjeli mjesta u novoj EHF Ligi prvaka koja je najavljena prije nekoliko mjeseci, a trebala bi se igrati od sljedeće jeseni. Prema toj raspodjeli, Hrvatska ima jedno zajamčeno mjesto među 24 kluba koji će se naći u natjecanju.

Naime, prema rankingu klubova u posljednje tri sezone (2022./23., 2023./24., 2024./25.), zemlje od 1. do 10. mjesta imaju pravo na jednog predstavnika u EHF Ligi prvaka. Hrvatska je trenutačno na devetome mjestu, a to znači da će hrvatski prvak sljedeće sezone biti siguran sudionik tog elitnog natjecanja. Uz Hrvatsku, izravan plasman osigurale su sljedeće zemlje: Njemačka, Francuska, Španjolska, Danska, Švedska, Poljska, Mađarska, Rumunjska i Norveška.

Posebno je važno to da svaka od tih 10 zemalja ima pravo i mogućnost tražiti još jedno mjesto u EHF Ligi prvaka. Ukupno će tu poziciju dobiti još osam klubova. A to znači da će preostalih šest mjesta EHF dodijeliti možda pobjedniku EHF Lige prvaka ako nije u nacionalnoj kvoti, pobjedniku Europske lige ili jednostavno pozivnicom. Važno je reći da će iz jedne zemlje moći biti najviše tri kluba.

Ukupno 24 kluba bit će ždrijebana u šest skupina po četiri kluba. Dvanaest najboljih klubova kvalificirat će se za drugu fazu, koja će se sastojati od dvije skupine po šest ekipa. Nakon toga slijedi četvrtfinale, a pobjednici će ići na FINAL4 u Köln.

Nova EHF Europska liga starta s 32 kluba i bit će podijeljena u osam skupina po četiri kluba. To znači da nema kvalifikacija kao do sada. Hrvatska se na rankingu klubova u posljednje tri sezone nalazi na osmome mjestu i ima pravo na dva kluba u EHF Ligi prvaka. Ukupno su na taj način podijeljena 22 mjesta. Preostalih osam EHF će podijeliti ovisno o broju mjesta u Ligi prvaka, odnosno pozivnicama.

Spomenimo na kraju da je Izvršni odbor Europske rukometne federacije za proljeće sljedeće godine najavio reformu i EHF Lige prvakinja za rukometašice. 
Ključne riječi
rukomet EHF

