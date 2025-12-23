Naši Portali
NAJAVIO IZDAŠNIJU GODINU

Ministar Glavina: Grad Split mora odlučiti hoće li poljudski stadion rušiti ili obnavljati

storyeditor/2025-12-22/PXL_270925_139137325.jpg
Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
Autor
Dražen Brajdić
23.12.2025.
u 07:00

Zadali smo si cilj da unaprijedimo sportsku infrastrukturu i rad klubova koji su jezgra sporta. U 2025. smo financirali 113 projekata infrastrukture u iznosu od 20 milijuna eura

Pri zalasku postolimpijske godine medijima se obratio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Zahvalio je sportašima na tome što su najbolji mogući hrvatski ambasadori, a takvima ih doživljava i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, koji je kazao:

– Svaki uspjeh naših sportaša na velikim natjecanjima povećava vidljivost Hrvatske kao turističke destinacije. Pred nama su Prvenstvo Europe u rukometu, Zimske olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo u nogometu i mi ćemo ta velika natjecanja iskoristiti za posebne prezentacije na tim tržištima.

Darovali smo HNS-u zemljište

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

O tome što je sve Vlada čiji je ministar poduzela u korist sporta, Tonči Glavina je kazao:

– Zadali smo si cilj da unaprijedimo sportsku infrastrukturu i rad klubova koji su jezgra sporta. U 2025. smo financirali 113 projekata infrastrukture u iznosu od 20 milijuna eura. Uz to, sufinanciramo kamp Hrvatskog nogometnog saveza iznosom od 15 milijuna eura, a povrh toga je i vrijednost darovanog zemljišta u iznosu od 4,2 milijuna eura. Donijeli smo i zakonske odluke o izgradnji, odnosno obnovi stadiona u Zagrebu i Splitu tretiravši ih građevinama od nacionalnog značaja za čiju realizaciju će, zbog složenosti struktura, trebati nekoliko godina. Uostalom, sufinancirali smo i hitnu sanaciju Poljuda nakon nevremena i tako smo pomogli u osiguravanju osnovnih uvjeta, a ja očekujem brzu odluku Grada Splita o tome hoće li se Poljud obnavljati ili će se graditi novi stadion.

Posebna tema bilo je sufinanciranje rada klubova ekipnih sportova u visini od sedam milijuna eura.

– Klubovi iz pet loptačkih sportova predstavljaju 70 posto svih registriranih sportaša i oni su jezgra našeg sporta. No, u nadolazećoj godini ćemo sufinancirati i klubove pojedinačnih sportova s 1,5 milijuna eura.

Ono na što je ministar najponosniji su sljedeće brojke: ove godine su sredstva uložena u sport bila 160 milijuna eura, a za sljedeću godinu će ta svota iznositi 180 milijuna.

– Otkako je ova Vlada stupila na dužnost ulaganje u sport je ušesterostručeno. Što se pak tiče izdvajanja za krovne sportske saveze, među kojima je i Hrvatski olimpijski odbor, ona su narasla bez presedana. Primjerice, prvotno projicirani proračun bio je nešto manji od 52 milijuna eura, a na koncu je narastao na 64 milijuna eura. A na kraju godine ćemo sportu omogućiti dodatnu financijsku injekciju.

Kako smo isti dan mogli čuti na Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, riječ je o pet milijuna eura kojima će se pokriti onih nedostajućih 20 posto u proračunima pojedinačnih sportova do čega je došlo kako bi se namirili ekipni loptački sportovi.

– Mi svake godine zaključimo s povećanjem proračuna koje varira od pet do 15 posto. U 2026. imamo Zimske olimpijske igre pa smo znatno povećali financiranje Hrvatskog skijaškog saveza, ne samo kroz sredstva iz proračuna nego i kroz sustav marketinga koji sufinancira Hrvatska turistička zajednica. Osigurat ćemo i više nego dovoljno sredstava za realizaciju programa.

Dio donacija neće se oporezivati

Do većih sredstava sportski klubovi bi trebali doći iz pravca privatnog sektora i to zahvaljujući novim zakonskim rješenjima.

– To povećanje očekujemo s dvije razine. Prva su razina sponzorstva koja će se pravnim osobama, dakle gospodarstvenicima, tretirati kao porezna olakšica. Druga razina su donacije za koje je u Zakonu o porezu na dobit napravljena posebna kategorija. Do sada ste mogli donirati dva posto svojih prihoda koji se ne bi oporezivali, a sada će to biti do deset posto. A to je nešto što se neizravno veže na državni proračun jer s tim država dopušta da ta sredstva uprihodi netko drugi.

Ključne riječi
Poljud ulaganje u sport Tonči Glavina

