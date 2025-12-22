Naši Portali
SVOM SNAGOM PROTIV ORBANA

Tužba na Sudu EU: Europska komisija silovito krenula na Mađarsku zbog arbitraža s RH

Autor
Sandra Veljković
22.12.2025.
u 20:26

U središtu spora je pitanje smiju li se investicijski sporovi unutar EU i dalje voditi izvan europskog pravnog sustava, pred međunarodnim arbitražnim sudovima, na temelju starih investicijskih ugovora i Ugovora o energetskoj povelji

Mađarska se prvi put našla pod dvostrukim pritiskom Europske komisije zbog investicijskih arbitraža unutar EU, koje je Hrvatska već financijski prilično osjetila. Bruxelles već tuži Mađarsku pred Sudom EU zbog kršenja temeljnih načela prava Unije, ali sada otvara i novi postupak kojim od Budimpešte traži da u praksi spriječi arbitražne poteze koje smatra nezakonitima. Taj zaokret mogao bi imati vrlo konkretne posljedice i za Hrvatsku, jer se odnosi na isti mehanizam na kojem su se već lomili hrvatski sporovi s MOL-om, Société Généralom i Addiko Bankom, koji još traje.

Ključne riječi
Europska komisija Europska unija Mađarska

Komentara 4

Avatar spin
spin
21:12 22.12.2025.

Tek pošto su Mađari ugrozili germanske interese unutar EU, licemjerna stara k+++a Europa je ustala protiv mađarskog divljanja i iživljavanja nad nebitnom Hrvatskom.

Avatar Marko
Marko
21:18 22.12.2025.

Nije ni Predsjednik Hrvatske drukčiji.Krenite i na njega!

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
21:17 22.12.2025.

Bila bi senzacija kada bi Hrvatska nakon do sada svih izgubljenih međunarodnih arbitraža, ovaj puta barem ovu dobila?

