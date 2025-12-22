Tužba na Sudu EU: Europska komisija silovito krenula na Mađarsku zbog arbitraža s RH

Mađarska se prvi put našla pod dvostrukim pritiskom Europske komisije zbog investicijskih arbitraža unutar EU, koje je Hrvatska već financijski prilično osjetila. Bruxelles već tuži Mađarsku pred Sudom EU zbog kršenja temeljnih načela prava Unije, ali sada otvara i novi postupak kojim od Budimpešte traži da u praksi spriječi arbitražne poteze koje smatra nezakonitima. Taj zaokret mogao bi imati vrlo konkretne posljedice i za Hrvatsku, jer se odnosi na isti mehanizam na kojem su se već lomili hrvatski sporovi s MOL-om, Société Généralom i Addiko Bankom, koji još traje.
