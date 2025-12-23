Tko stoji iza atentata na ruskog generala? Vrijeme likvidacije posebno privlači pažnju

Ruski general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik uprave za operativnu obuku Glavnog stožera, ubijen je u ponedjeljak u eksploziji automobila bombe ispred stambenog kompleksa, samo 16 kilometara od Kremlja. Ovaj napad, koji je odjeknuo u srcu Rusije, dodatno je produbio zabrinutost Moskve zbog sve učestalijih atentata na visoke vojne dužnosnike, za koje Kremlj sumnja da stoji Ukrajina. Sarvarov, ključna figura u pripremi ruskih snaga za buduće operacije i veteran sukoba u Čečeniji i Siriji, posljednja je žrtva niza ciljanih napada. Nitko nije odmah preuzeo odgovornost, ali ruske vlasti upiru prstom prema Kijevu, podsjećajući na ranije atentate koje je Ukrajina javno priznala. Prošle godine, general-pukovnik Igor Kirilov, optužen za upotrebu kemijskog oružja protiv ukrajinskih trupa, ubijen je bombom skrivenom u skuteru ispred svoje zgrade, što je predsjednik Vladimir Putin nazvao „velikim sigurnosnim propustom“. U travnju 2025., general-pukovnik Jaroslav Moskalik poginuo je u sličnoj eksploziji automobila u blizini Moskve, dok je prije dva mjeseca ruski zapovjednik optužen za ratne zločine ubijen u Sibiru.

Vremenski trenutak napada izaziva posebnu pažnju. Dolazi neposredno nakon mirovnih pregovora između američkih i ruskih dužnosnika održanih u Miamiju tijekom vikenda, gdje su se sastali izaslanik Kremlja Kiril Dmitriev, Steve Witkoff i Jared Kushner. Analitičari smatraju da Ukrajina ovim napadima nastoji oslabiti pregovaračku poziciju Moskve, koja pokušava uvjeriti Trumpovu administraciju da je ruska pobjeda u ratu neizbježna i da je daljnja podrška Ukrajini uzaludna, piše Sky News.

S druge strane, Kijev ovakvim akcijama šalje suprotnu poruku: da je i dalje sposoban za borbu i da može pogoditi srce Rusije, pokazujući slabosti Kremlja u kontroli vlastite sigurnosti. „Uklanjanje visokih ruskih časnika na njihovom teritoriju pokazuje da Moskva nije nepobjediva“, rekao je neimenovani ukrajinski dužnosnik za međunarodne medije.

Ovi napadi nisu samo sigurnosni izazov za Rusiju, već i politički udarac. Eksplozije u blizini Kremlja i u drugim dijelovima zemlje donose rat bliže ruskom stanovništvu.