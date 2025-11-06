Ana Zaninović, bivša europska i svjetska prvakinja, vraća se na olimpijske igre

Na 25. ljetnim Deflimpijskim igrama, koje će se održati od 15. do 26. studenoga 2025. u Tokiju, Hrvatsku će predstavljati 34 sportaša, dok će ukupna hrvatska delegacija brojati 68 članova.

Ove će se godine u japanskoj prijestolnici okupiti oko 3.000 sportaša iz više od 70 zemalja svijeta, a natjecat će se u 21 sportu.

Deflimpijske igre, poznate i kao “Olimpijske igre gluhih”, međunarodno su višesportsko natjecanje koje se održava svake četiri godine pod okriljem Međunarodnog odbora za sport gluhih (ICSD).

Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer obilježava stotu obljetnicu prvih Deflimpijskih igara održanih 1924. u Parizu, čime Igre u Tokiju 2025. dobivaju posebnu povijesnu i simboličku vrijednost.

Hrvatsku će u Tokiju predstavljati rukometna reprezentacija gluhih, predvođena kapetanom Oliverom Lušićem kojem je pripala čast da nosi hrvatski stijeg na svečanosti otvorenja.

Uz Lušića, u sastavu rukometne reprezentacije gluhih su: Mario Barišić, Žiga Bedenik, Tomislav Bošnjak, Bojan Crnojević, Teo Glumac, Pero Jukić, Andrej Juričević, Florijan Kolarić, Ilija Perak, Mateo Perak, Patrik Radić, Marjan Turković, Bruno Varšić, Leonardo Vučak i Kristijan Živković.

Hrvatske će boje u Tokiju braniti i niz istaknutih pojedinaca u različitim sportovima. U atletici će snage odmjeriti Mia Nekić, Laura Štefanac, Viktor Barešić, Jakob Ivan Košak i Anja Okreša, dok će se Klaudija Dešić natjecati u maratonu.

U plivačkom bazenu nastupit će Natali Žgomba, Antonio Žgomba i Nikola Zdrilić, a u streljaštvu Boris Gramnjak, Bruno Pervan, Lana Skeledžija, koja će nastupati trudna, Hana Kapetanović i Vida Puškadija.

Na tatamiju će se boriti džudaš Josip Tonžetić te taekwondoašice Matea Kolovrat i Petra Goleš, dok će u stolnoteniskim nadmetanjima sudjelovati Josipa Matijašec.

Oliveru Lušiću, kapetanu rukometne reprezentacije gluhih i predsjedniku Hrvatskog sportskog saveza gluhih, ovo će biti šeste, ujedno i posljednje Deflimpijske igre u karijeri.

- Neizmjerna mi je čast što me Izvršni odbor izabrao da nosim hrvatski stijeg na otvaranju Igara. To je trenutak ponosa, ne samo osobnog, već i za cijelu našu zajednicu gluhih sportaša koji svakodnevno dokazuju da granice ne postoje.

Ove Igre doživljavam kao krunu svoje sportske karijere, ali i kao priliku da zahvalim svim ljudima koji su me pratili, bodrili i vjerovali u mene kroz sve ove godine.

Svaki nastup u hrvatskom dresu za mene je poseban, i osjećam duboku zahvalnost i uzbuđenje što ću sa svojim suigračima još jednom predstavljati Hrvatsku na najvećoj svjetskoj pozornici gluhih sportaša - izjavio je Lušić.

Pod geslom “Enjoy Communication Together”, Deflimpijske igre u Tokiju promoviraju zajedništvo, razumijevanje i bogatstvo kulture gluhih kroz sport.

Svečano otvaranje i zatvaranje održat će se u Tokyo Metropolitan Gymnasiumu, a ceremonije će, uz umjetnički program koji prikazuje japansku tradiciju i vizualnu komunikaciju, naglasiti pristupačnost i inkluziju kroz svjetlosne signale i međunarodni znakovni jezik.

Među trenerima ima nekoliko zanimljivih imena. Ana Zaninović, bivša europska i svjetska prvakinja je trenerica za taekwondo, tu je i Marko Mastelić, koji je trenirao sportaše na olimpijskim igrama (Stipe žunić), paraolimpijskim (Luka Baković) i na deflimpijskim (Mia Nekić). U Hrvatskoj nema takvog slučaja, a vjerujemo ni u svijetu.