Mijenja se Liga prvaka, ali jedno je sigurno: Hrvatska ima mjesto u europskoj rukometnoj eliti!

Izvršni odbor Europske rukometne federacije (EHF) na sjednici u Rotterdamu donio je odluku o podjeli mjesta u novoj EHF Ligi prvaka koja je najavljena prije nekoliko mjeseci, a trebala bi se igrati od sljedeće jeseni. Prema toj raspodjeli Hrvatska ima jedno sigurno mjesto među 24 kluba koji će se naći u natjecanju.

Ono što je posebno važno jeste da svaka od tih deset zemalja ima pravo i mogućnost tražiti još jedno mjesto u Ligi prvaka. Ukupno će to mjesto dobiti još osam klubova. A to znači da će preostala mjesta Europska rukometna federacija dodijeliti, možda pobjedniku ovosezonske Lige prvaka ako nije u nacionalnoj kvoti, pobjedniku Europske lige ili jednostavno - putem pozivnice.

Ono što je važno reći jeste da će maksimum iz jedne zemlje biti tri kluba. Ukupno 24 kluba bit će ždrijebana u šest skupina po četiri kluba. Dvanaest najboljih klubova, dakle dva prvoplasirana iz svake skupine kvalificirat će se za drugu fazu koja će se sastojati od dvije skupine po šest ekipa. Nakon toga slijedi četvrtfinale u koje ulaze četiri najbolje plasirane momčadi iz svake skupine, a pobjednici će ići na završni turnir u Koln.

Nova EHF Europska liga starta s 32 kluba i bit će podijeljena u osam skupina po četiri kluba. Drugim riječima, to znači da nema kvalifikacija kao do sada. Hrvatska će imati dva sigurna mjesta u Europskoj ligi te još jedno u Europskom kupu, trećem natjecanju po snazi u Europi.