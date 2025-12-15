Dva Hrvata branit će u prvaku Europe? Senzacionalni transfer u najavi, kuje se i veliki plan

Prava transfer-bomba odjeknula je rukometnom Europom, a u središtu priče je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović. Kako navodi ugledni portal Handball Base, specijaliziran za rukometne transfere, Kuzmanović je dogovorio sve uvjete i od sljedeće sezone branit će boje njemačkog velikana i aktualnog prvaka Europe, Magdeburga. Tamo će formirati fantastičan hrvatski vratarski tandem s kolegom iz reprezentacije Matejem Mandićem, koji je već ranije stigao u klub. Kuzmanović bi na golu trebao zamijeniti Švicarca Nikolu Portnera, koji je na izlaznim vratima kluba i karijeru će, po svemu sudeći, nastaviti u mađarskom Pick Szegedu. Ovim potezom Magdeburg jasno daje do znanja da svoju budućnost na najosjetljivijoj poziciji u momčadi gradi na temeljima hrvatske vratarske škole.

Ovaj transfer predstavlja vrhunac strelovitog uspona mladog vratara koji je u Njemačku stigao iz našičkog Nexea. Kuzmanović je trenutačno član Gummersbacha, kluba u kojem je proveo dvije izvanredne sezone i potvrdio status jednog od najperspektivnijih vratara svijeta. Njegov ugovor s Gummersbachom vrijedi do 2028. godine, što znači da će Magdeburg za njegove usluge morati platiti značajnu odštetu. Iako točan iznos još nije poznat, podsjetimo da je Gummersbach za njega platio odštetu od oko 250 tisuća eura pa se očekuje da će cifra za prelazak u redove europskog prvaka biti i veća. Interes za Kuzmanovića bio je ogroman, no poziv kluba takvog renomea jednostavno se ne odbija.

Dolaskom Kuzmanovića, Magdeburg će imati vjerojatno najpotentniji vratarski par u Europi. Matej Mandić, bivši vratar Zagreba, već se dokazao kao pojačanje i pokazao da se može nositi s pritiskom igranja na najvišoj razini. Uprava Magdeburga očito je procijenila da je uparivanje dvojice mladih, talentiranih i fizički dominantnih hrvatskih vratara dugoročno rješenje koje im jamči sigurnost i stabilnost. Stvara se tako moćan hrvatski "zid" koji bi godinama mogao terorizirati protivničke napadače u Bundesligi i Ligi prvaka, što je ujedno i sjajna vijest za budućnost hrvatske reprezentacije.

Magdeburg nije bilo koji klub. Riječ je o instituciji njemačkog i europskog rukometa, aktualnom osvajaču Lige prvaka i momčadi koja uvijek puca na najviše ciljeve. Trenutno su vodeća momčad njemačkog prvenstva, najjače lige na svijetu, a dominantne partije pružaju i u Ligi prvaka gdje su na čelu svoje skupine. Da se ne radi samo o medijskim nagađanjima, potvrđuje i potez Gummersbacha, koji je već osigurao zamjenu za svog vratara. Kako navode njemački mediji, klub je postigao dogovor sa španjolskim vratarom Ignaciom Bioscom, koji će napustiti francuski Nantes. Njegov odlazak također pokreće lavinu, jer će Nantes upražnjeno mjesto popuniti dovođenjem Christoffera Bondea iz danskog Skjerna.