Toplak oštro kritizirao Dinamo: 'Dinamo nije konkurentan za prvaka. Nestabilni su i lutaju'

PLEMENIT CILJ

Framaceuti će prihode od ulaznica donirati: Pozvali navijače da dođu u što većem broju

Ulaznice fizički možete doći kupit na blagajni 1 u petak od 15 do 18 sati. Bit će omogućena i online kupovina putem ulaznice.hr, a do karata možete doći od ponedjeljka 12. veljače do petka 16. veljače