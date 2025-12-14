Brojke ne lažu: Kovačević je statistički najgori trener Dinama u dugo vremena

Slaven Belupo i Dinamo danas od 15 sati u Koprivnici igraju utakmicu 17. kola Supersport HNL-a, a zagrebačkom će klubu to biti prilika za iskupljenje nakon lošije partije protiv Betisa (1:3) u četvrtak u Europskoj ligi. Mario Kovačević jako dobro poznaje svoj bivši klub, trebala bi to biti Dinamova prednost.

– Znaju se naša očekivanja, s dvije pobjede želimo završiti prvenstvo. No, čeka nas jako težak posao, jer Slaven Belupo je momčad u najboljoj formi u HNL-u. Posljednja dva mjeseca nisu izgubili, još od onog poraza protiv nas u Maksimiru. Nije Slaven Belupo samo mali Adriano Jagušić, imaju još puno dobrih igrača. Znamo da neće biti lako, ali vjerujem da ćemo u napadačkoj, dobroj igri doći do pobjede, a da će navijači pritom uživati – rekao je Mario Kovačević u najavi utakmice.

Kakvo je stanje u momčadi nakon teške utakmice protiv Betisa?

– Navikli smo se već da igramo utakmice u razmaku manjem od 72 sata, ritam je težak, ali to je tako. Nažalost, imamo problema i s bolestima. Nakon Lisice, za Betis je zbog bolesti otpao i Stojković, ne možemo već duže računati na Valinčića, problem s ozljedom ima i Bakrar... Ali, nećemo tražiti alibi, već otvoreno krenuti po pobjedu od prve minute.

Možete li vi biti prednost jer jako dobro poznajete taj Slaven Belupo?

– Znam da se oni neće samo braniti, pokušat će se nametnuti igrom, što bi nama moglo i odgovarati. Uvažavamo njihovu kvalitetu, ali mi ćemo se od prve minute postaviti tako da pokažemo da nas zanima samo pobjeda – zaključio je Kovačević, koji će u današnjoj utakmici u Koprivnici itekako osjećati pritisak.

Jer, svjestan je da bi u slučaju poraza protiv Slavena Belupa njegova pozicija bila jako, jako uzdrmana. I sam je nakon Betisa priznao da je već sedam poraza u ovom dijelu sezone previše, a osmi bi samo dao na važnosti onima koji tvrde da Kovačević nije dovoljno dobar trener za Dinamo.

Njegov je dosadašnji učinak na klupi, u 24 vođene utakmice, sljedeći: ostvario je 14 pobjeda, tri remija i sedam poraza. S prosjekom osvojenih bodova od 1,85 možda bi se na prvu zaključilo da taj doseg nije tako loš, no kada se malo prekopa po statistikama, dolazi se do podatka da je Kovačević najlošiji trener Dinama u posljednjih 17 godina, ako se računaju treneri koji su na klupi povezali minimalno 20 utakmica. Prije Kovačevića, Jakirović je imao prosjek 2.20 bodova po utakmici, Čačić 2.09, Kopić 2.16, Krznar 2.04, Mamić 2.25, Bjelica (u prvom mandatu) 2.31, Cvitanović 2.22, Petev 2.11, Cico 2.19, Jurčić 2.38, Čačić 2.15 bodova po utakmici... Uglavnom, u posljednjih 17 godina nitko nije imao prosjek manji od dva boda po utakmici.

Svih je tih brojki itekako svjestan i Kovačević, pod pritiskom je, pa ne čudi da su mu se nakon utakmice protiv Betisa omakle i neke izjave koje baš i ne bi smio davati.

– Žao mi je što smo izgubili neke utakmice u HNL-u koje nismo smjeli. U Europi je pak neka druga kvaliteta. Treba vremena, moramo napraviti barem još jednu do dvije doselekcije da to bude onako kako zamišljamo – rekao je Kovačević, nesvjesno poručivši da prijelazni rok u kojem je potrošeno 20 milijuna eura baš i nije bio dobar.

A što bi onda tek trebao reći trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji je dobio igrače za čije je odštete potrošeno manje od dva milijuna eura? Dok je recimo Kovačević dobio standardnog stopera Škotske McKennu, Hajduk je za istu poziciju doveo nedokazanog, mladog Albanca Racija. Dok je Dinamo dovodio igrače iz Barcelone i Bayerna te potrošio šest milijuna za napadača Belju, Hajduk je gledao kako dovesti nekoga za koga neće platiti ni centa odštete. A izjavom da su ovoj momčadi potrebna nova pojačanja poslao je lošu poruku i svlačionici, odnosno svojim je igračima indirektno poručio da nisu dovoljno dobri za Dinamo. Kovačević bi ipak trebao shvatiti da je velik luksuz na klupi za pričuve imati igrače poput Stojkovića, Villara, Bakrara..., jer svi bi oni u bilo kojoj drugoj momčadi iz vrha HNL-a igrali u prvih 11. A to onda pokazuje da Dinamov kadar i nije tako manjkav kako je nespretnom izjavom naznačio Kovačević.