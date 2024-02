'Lovren zarađuje 400 tisuća eura mjesečno. Dinamo je u teškoj situaciji, odakle mu toliko novca?'

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren na korak je do povratka u Dinamo. U francuskom Lyonu je izgubio mjesto startera i vrlo je izvjesno kako će se vratiti na Maksimir gdje je i započeo karijeru. Postoje dvije opcije dolaska: posudba do kraja sezone ili da postane igrač Dinama tako što raskine ugovor koji ga s Lyonom veže do kraja iduće sezone.

Francuski mediji pišu da je Lovren jedan od najplaćenijih igrača Ligue 1, navodno zarađuje 400 tisuća eura mjesečno, te se pitaju odakle Dinamu toliko novca.

- Mjesečno prima 400 tisuća eura. Dinamo je jako dobro zarađivao posljednjih godina od prodaje igrača i rezultata u europskim natjecanjima, ali u zadnje vrijeme je u teškoj financijskoj situaciji. Nema šanse da bi mogao ovoliko plaćati Lovrena pa preostaju samo dvije varijante. Posudbe, u kojoj bi Dinamo pokrivao samo dio Lovrenove plaće ili transfera raskidom ugovora, ali to bi od Lovrena zahtijevalo da se odrekne značajnog iznosa. U svakom slučaju, Lyon više ne računa na Lovrena, a Dinamo ima vremena danas do ponoći da ga dovede - navode francuski mediji.

Lovren se vratio na Gerland prošle zime iz Zenita u transferu vrijednom 2 milijuna eura, ali ove sezone je odigrao samo 11 utakmica jer se ne ukapa u viziju trenera lavova.