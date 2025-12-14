Spursi zaustavili nevjerojatan niz najbolje momčadi lige: Evo s kim će se boriti za trofej

San Antonio Spursi i New York Knicksi su finalisti NBA kupa. Spursi su, s povratkom francuske zvijezde Victora Wembanyame, iznenadili prvake Oklahoma City Thunder 111-109 u polufinalu u Las Vegasu, dok je New York pobijedio Orlando Magic 132-120.

Natjecanje NBA kupa osvojiti će treća druga momčad u svom trećem izdanju. Nakon Los Angeles Lakersa (2023.) i Milwaukee Bucksa (2024.), ovaj put će se momčadi San Antonija i New Yorka suočiti u meki kockanja.Spursi (18-7) su iznenadili Oklahomu (24-2) u polufinalu i pobijedili 111-109,uz povratak Wembanyame na teren nakon gotovo točno mjesec dana izbivanja zbog ozljede lopatice. Potonji je postigao 22 poena i uhvatio devet skokova. Devin Vassell postigao je 23 koša, dok su Stephon Castle i De'Aaron Fox svaki doprinijeli s 22 poena za Spurse.

Za Thunder, Shai Gilgeous-Alexander nastavio je svoj niz utakmica s najmanje 20 poena, konačno se zaustavivši na 29 (12/23 iz igre). Pogodio je samo jednu tricu iz sedam pokušaja, a zabilježio je i pet izgubljenih lopti.Oklahoma je prošle godine izgubila u finalu Kupa od Milwaukeea.Spursi će se u utorak navečer suočiti s New York Knicksima za svoj prvi naslov u Kupu.

Knicksi (18-7) su relativno lako pobijedili Orlando (15-11), a predvodio ih je Jalen Brunson, koji je postigao 40 poena. Organizator igre iz New Yorka pogodio je 16 od 27 šuteva iz igre i dodao osam asistencija. Karl-Anthony Towns (29, 8 skokova) i OG Anunoby (24) bili su odlični kod Knicksa, dok su Jalen Suggs (26) i Paolo Banchero (25) bili najbolji za Orlando, kojem je nedostajao Franz Wagner.

Svaki igrač iz poražene momčadi dobio je nešto manje od 88.000 eura utjehe, dok su finalisti osigurali najmanje 175 tisuća. Košarkašima pobjedničke momčadi pripast će oko 438.000 eura.

Finale se neće bodovati za regularni dio natjecanja.