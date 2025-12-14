Naši Portali
Poslušaj
Adriano Jagušić

Hit igrač HNL-a o novima i ciljevima: Sanjam da ćemo osvojiti naslov na SP-u i da ću zaigrati s Modrićem

Autor
Željko Janković
14.12.2025.
u 07:00

Naš najbolji mladi nogometaš briljira u dresu Slavena Belupa, no uskoro slijedi veliki iskorak i vjerojatni potpis unosnog ugovora kojim će ući u konkurenciju za nacionalnu vrstu

Slaven Belupo duboko je zakoračio u neko novo klupsko doba, s jasnim upravljačkim planom zbog kojeg se već neko vrijeme ubiru plodovi. Klub iz Koprivnice polako se pretvara u sve relevantniji faktor u hrvatskom nogometu, na način na koji to u našim okvirima nismo naviknuti. A odavno se s toliko znatiželje nisu očekivale utakmice s Dinamom. Ona današnja, s obzirom na okolnosti oko Dinama, ima svakako epitet derbija. Kao rijetko kada do sada, Dinamo neće biti siguran u povoljan ishod u Koprivnici. Momčad Marija Gregurine izvrsno je izbalansirana i predvođena vjerojatnom našim najboljim mladim igračem, Adrianom Jagušićem. Dečko je do sada zabio šest pogodaka, uz pet asistencija, što ga trenutačno svrstava u kategoriju najkorisnijeg igrača lige. Pravi ga je užitak gledati, samo da se nastavi tako razvijati, a ključno će biti izdržati sav pritisak koji ga iščekuje u bliskoj budućnosti. No, najvažnije, Jagušić pokazuje da ima kapacitet za sve izazove takve vrste.

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Slaven Belupo Luka Modrić Adriano Jagušić nogomet

