Sopić: 'Ako netko dođe na utakmicu i poziva na ubijanje to je krivično djelo. Za to postoji policija'

Nakon burne reprezentativne snage HNL se vraća u 12. kolu s nekoliko uzbudljivih utakmice. Uz ogled Dinama i Gorice te derbi Hajduk i Osijeka, odigrat će se i derbi della Učka. Istra će na stadionu "Aldo Drosina" ugostiti vodeću momčad ljestvice. Utakmicu su najavili trener Rijeke, Željko Sopić i igrač, Toni Fruk.

"Jako mi je drago da će biti puno naših navijača na derbiju! A bez obzira na trenutno stanje nas i Istre na ljestvici očekuje nas jedna jako zahtjevna utakmica. Nadam se, iskreno, da smo naučili pouke iz utakmice kod Rudeša koja je bila prije nekoliko tjedana. Mislim da smo spremni i ns 'Drosinu' idemo pokušati uzeti tri boda", rekao je Sopić. Na stadionu u Puli trebalo bi biti 1500 navijača Rijeke.

Osvrnuo se na pripremni ogled protiv Udinesea tijekom pauze. Talijanska momčad je bila poprilično oštra, a utakmica nije izgledala osobito prijateljski.

"Protiv Udinesea sam bio zadovoljan igrom, ali ne i time da na njihovu agresivnu igru nismo odgovorili našom agresivnom igrom. Ja sam prvi koji će reći da se ne treba tući na terenu, ali kad ljudi dođu kod nas liječiti komplekse iz svog prvenstva onda im treba odgovoriti na malo drukčiji način. Nedajbože da netko nekog ozlijedi, ali nakon njihova 2-3 pogibeljna starta i mi smo definitivno trebali čvršće ući. Da, načelno je dogovorena i pripremna utakmica Veronom u studenome, a hoće li biti na Kantridi ili ne, to ćemo tek vidjeti."

Osvrnuo se i na zdravstveno stanje igrača u momčadi te mogućnost povratka Dejana Petroviča.

"Imamo manjih problema s Dilaverom i Radeljićem, nadam se da će bar jedan od njih biti u kadru za Pulu. Nedostajat će nam duže ozlijeđeni Petrovič i Grgić kojem se dogodila ozljeda na treningu uslijed pucanja kopačke. Dno kopačke mu se zabilo u petu i to nikako da prođe. Ja se s takvim tipom ozljede sad susreo prvi put u životu tako da to ne mogu nešto posebno komentirati."

"Petrovič trenira individualno i pokazuje takav napredak da ja mislim da ga mogu stavit sutra u normalan trenažni proces. S druge strane, onda ode na magnetsku rezonancu pa tamo kažu kako bi bilo dobro da se sačeka još tri-četiri tjedna. Kad ga već toliko dugo čekamo onda ćemo bit još strpljivi. Njemu nije lako tako sam da ga ovaj tjedan malo pustio da ode do Austrije, malo razbistri glavu i vrati se sretniji. Jer on dva mjeseca ide od ambulante do teretane, od ambulante do teretane... Nije to jednostavno. Dečko radi strašno naporno da se vrati. Nadam se da će to biti kroz 2-3 tjedna. I priključiti se suigračima na treninzima od prvog dana one reprezentativne pauze u studenome."

Zatim se osvrnuo i na nadolazeći derbi s Istrom i svojim očekivanjima od momčadi te same utakmice.

"Ako se ne uđe 100 posto u utakmicu niti jedna HNL ekipa ne može biti sigurna da će pobijediti u prvenstvu. Ja često spominjem Rudeš jer sam tamo odrastao i imam neke emocije prema tom klubu. Oni su sad zadnji, ali vjerujte mi da će nakon ove stanke i oni početi osvajati bodove zato jer opušteni ulazak u bilo koju utakmicu donosi velike probleme. Nisu kod nas u ligi tolike razlike kao u Engleskoj kad Manchester City igra protiv zadnjega. Mi ako ćemo u nedjelju od 15 sati bit pravi, ja sam siguran da ćemo se na Rujevicu vratiti s tri boda, a ako ne: imat ćemo velikih problema. I zato sam ja tu. Da dečke držim na zemlji i da im objasnim na koji način želimo, trebamo i možemo igrati."

"Gledao sam Istru protiv Gorice kad su izgubili 0-1, a po svim parametrima trebali pobijediti. Protiv Dinama nisu bili loši. Najveće problema njima je stvorila utakmica protiv Lokomotive kad su igrali bez Ercega i nisu bili pravi taj dan, što se može dogoditi svakome. Ali mislim da će Istra vrlo brzo krenuti prema sredini ljestvice i da Istra igra dobar nogomet premda im zasad to ne prate i rezultati. Mi ćemo puno pažnje trebati posvetiti njihovim brzim igračima. Na bokovima imaju izbor od jedno 4-5 brzih igrača, Erceg može svakome zabiti gol ni iz čega. Imamo sreće jer mislim da im Petrušenko ima tri žuta kartona, jedan jako dobar igrač koji mi se jako sviđa. No s druge strane... Ja uvijek volim izanalizirati protivnika, ali najveću mi snagu daje kad pogledam roster Rijeke, kad vidim moje igrače. Svaka čast drugima, ali najvažniji smo samo mi."

U gradu je atmosfera sve bolja, a veliku podršku i povjerenje navijača ima trener Sopić.

"Publika je uvijek na tragu ekipe i trenera. Pravi navijači su uvijek uz klub. I kad ide dobro i kad ide loše. A mediji uvijek mogu izvući stvari iz konteksta. Ja mogu reći 'Idemo u Pulu pokušati pobijediti utakmicu', a vi napisati 'Sopić: Sigurna tri boda za nas kod Istre'. Kao što sam rekao da svatko tko kupi kartu može vikati što hoće. Ali ako netko dođe na utakmicu i dere se da se nekoga ubije onda postoji policija i to je krivično djelo. A ja sam pričao općenito o navijačkom folkloru. Dakle, navijači su uvijek tu uz nas, a mediji uvijek mogu izvući stvari iz konteksta da bi prodali svoj proizvod. Ali O.K., ja s tim nemam problema. Znam što govorim i uvijek čvrsto stojim na zemlji. Toliko o tome."

Utakmicu je najavio i Toni Fruk koji je ove godine upisao jedan pogodak i šest asistencija.

"Čeka nas puno zahtjevnija utakmica nego što je to bila prošla s Istrom, na Rujevici. Trebamo biti strpljivi, ponizni, odmah ući u utakmicu maksimalno fokusirani, pokušati uzeti sva tri boda i pokazati zašto se nalazimo na mjestu na kojem se nalazimo - priča Fruk."

"Mogu reći da jesam zadovoljan onime što sam do sad pokazao u Rijeci, ali uvijek se treba težiti još bolje, a u mojem slučaju to je da bih volio da te asistencije bolje popratim i s golovima. Normalno, nitko ne smije tražiti gol pod svaku cijenu pa da ekipa pati nego ako je suigrač u boljoj situaciji. Ali vjerujem da će i moji golovi doći", kazao je Fruk.

