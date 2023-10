Ristovski: Nervozan sam kad moram Dinamo gledati na TV-u, najteže mi je bilo gledati derbi

Dinamo je poprilično osjetio izostanak važnih igrača, ozljede su s travnjaka odmaknule Ristovskog, Petkovića, Špikića, nešto kraće Ljubičića. No, sad se momčad polako kompletira, Ljubičić se vrtio, Petković i Špikić počeli su trenirali, a potpuno se vratio Stefan Ristovski, igrao je u prijateljskoj utakmici u Orioliku.

Propustili ste dvije utakmice Konferencijske lige, derbi u Splitu, kakva je bila ozljeda?

– Šest utakmica sam ukupno propustio, nije me bilo skoro mjesec dana, puknuo mi je mišić, list noge. No, sad je sve u redu, počeo sam igrati i hvatam ritam – kaže nam Stefan Ristovski.

Bili smo u mini krizi

Kako je gledati momčad s tribine ili na TV-u?

– Jooj, teško, meni je to baš teško gledati. Valjda je to tako kad si i sam dugo "unutra", ali što se može, ozljede su dio sporta. No, baš sam nervozan dok gledam utakmice sa strane, nekad se čak i maknem koliko mi je teško gledati, pogotovo mi je bilo teško gledati derbi u Splitu, najradije bih igrao.

Dinamo je slabo izgledao u Splitu i protiv Ballkanija, koji je razlog?

– Očito smo bili u mini krizi, palo je samopouzdanje, no teško je držati sve vrijeme najvišu razinu, a rezultati se uvijek traže. No, dogodilo nam se da je nekoliko igrača otišlo pa je bilo i tih spomenutih ozljeda, sve to utječe na momčad, ali nogomet je i zbog svega toga zanimljiv. Dinamo se zna nositi s pritiskom, pa i izaći iz mini kriza. Čak bih rekao da te i te mini krize u nekom trenutku učine još jačim. Sad smo opet u igri, osramotili smo se protiv Ballkanija i to uopće nije sporno, ali i dalje smo u igri u Konferencijskoj ligi, živi smo u prvenstvu, a na nama je da radimo i rastemo. Ima dosta novih igrača, novih stranaca i njima treba pomoći da se što bolje ukope. Ma, ide to sve na bolje – uvjeren je Ristovski.

Propustili ste u derbiju prestići Hajduk, no već u subotu imate priliku bar privremeno doći na vrh.

– Dobra je to prilika za nas, nadamo se pobjedi.

Gorica vam je u Maksimiru uzela dva boda remijem (0:0) i čini se da je jako nezgodna, samo je tri boda iza vas.

– Gorica je uvijek bila neugodna, nikad protiv nje nije bilo lako, ni kad smo ih pobjeđivali. Dečki igraju lijepo, bez pritiska, ali ako uđemo na pravi način, kako Dinamo zna, neće biti problema.

Kako se osjećate u poziciji kad vi morate loviti Rijeku i Hajduk, dosad su oni uvijek morali loviti Dinamo?

– Sad je malo drukčije, ali imamo i manje utakmica, samo treba ići dalje, gledati utakmicu po utakmicu, na svaku se fokusirati pa ćemo vidjeti kako će se sve razvijati.

Tko je opasniji konkurent, Rijeka ili Hajduk?

– Definitivno nas je sve u ligi Rijeka iznenadila, svi su gledali samo nas i Hajduk, ali i drago mi je da se o svemu ne pitaju samo Dinamo i Hajduk, to je za sve bolje, pogotovo za gledatelje. Meni je drago da Rijeka pokazuje ozbiljan karakter, sad je prvenstvo još zanimljivije – drži Ristovski.

Hoće li do kraja prvenstva biti ovako gusto u borbi za naslov prvaka?

– Ne znam, još su skoro tri kruga do kraja prvenstva. Mogu reći da će do zime sigurno biti gusto na vrhu, a onda tko zna, slijedi duga zimska stanka, a onda na proljeće još puno utakmica tako da je nezahvalno bilo što prognozirati, meni je važno da mi budemo na visokoj razini, do zime je sigurno zanimljivo, a onda duga pauza i puno utakmica.

Jeste li stoper, kao što ste igrali u reprezentaciji Sjeverne Makedonije i povremeno u Dinamu ili desni bek, gdje se bolje osjećate?

– Zapravo mi je svejedno, nisam ja od onih koji kukaju jer igraju na drugoj poziciji, želim igrati na obje pozicije, igrat ću na poziciji na kojoj trebam Dinamu, tamo gdje me trener želi. No, to dosta ovisi o ozljedama pa rotacijama kojih ima zbog velikog broja utakmica. Kažem, ništa mi ne znači hoću li biti stoper ili bek, zna se da sam nogometno odrastao na poziciji beka, ali otkad je bio došao Bišćan dosta sam igrao kao stoper, čak me malo iznenadilo koliko mi je to odgovaralo, to je još jedna pozitivna stvar i plus za momčad kad možeš igrati na više pozicija.

Osjećam se kao Zagrepčanin

Sad vas do daljnjega nema u reprezentaciji zbog nekih nesuglasica s izbornikom, kako je biti u Dinamu dok nema reprezentativaca?

– To mi je stvarno novo, malo čudno, dođe stanka i meni je već u glavi put, utakmica s reprezentacijom, a sad se to utišalo, tako se dogodilo, sad smo samo igrač Dinama, želim biti posvećen Dinamu i dobro mi je došao odmor. Dogodile su neke stvari u reprezentaciji, ali ne bih više želio o tome govoriti.

U Dinamu ste odigrali 114 službenih utakmica, više nego u bilo kojem drugom klubu, u Zagrebu ste 2,5 godine, jeste li postali purger, kako je obitelji u Zagrebu?

– Definitivno jesam, osjećam se jako komotno, kao Zagrepčanin, tu su mi djeca koja će uskoro ići u školu. No, nogomet je nepredvidljiv sport, kad god sam nešto planirao, to bi se nekako okrenulo, to ću sve prepustiti vremenu. Važno mi je što mi je obitelj ovdje sretna i nije tajna da bih volio još dugo ovdje igrati.

Nego, kakvi su makedonski restorani u Zagrebu?

– Bio sam samo jednom, ma nemam ni vremena za izlaske, tu su mi tu djeca, pa onda moraš u vrtić, jedno dijete pa drugo...

Vratio vam se Arijan Ademi, jeste li sudjelovali u nagovaranju da se vrati?

– Nisam, ali važno je da se Aki vratio tamo gdje je mjesto, kamo ga je srce vodilo. On je dio ovog kluba i sad je najsretniji – zaključio je Stefan Ristovski.

