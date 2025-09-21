VIDEO Golman poznatog hrvatskog kluba iz svojih 16 metara zabio je najluđi pogodak 2025. godine

Nogometaši Varteksa, niželigaškog hrvatskog kluba kojeg su osnovali navijači, nastavljaju s dobrim rezultatima. Varaždinski klub ugostio je Dugo Selo i pobijedio 2:0, no utakmica će ostati dugo upamćena po golu golmana Varteksa, Vladislavu Dorošenku, koji je automatski postao kandidat za najbolji pogodak ove godine.

Dorošenko zabio je iz svojih 16 metara u mrežu Dugog Sela i šokirao sve pratitelje naših nogometnih prilika. Protivnički golman Dorian Klarin iz Dugog Sela reagirao je užasno, a slavlje domaćih je moglo započeti. Takve golove stvarno ne viđamo često u svijetu nogometa, a pogotovo ne na hrvatskim terenima.

Inače, Dorošenko je mladi 20-godišnji golman, a ovaj gol mu je kruna dosadašnjeg dijela karijera koja je tek započela i mogao bi ostvariti zanimljive rezultate.