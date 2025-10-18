VIDEO Skandal u Zadru: Navijač upao na teren i napao golmana Šibenika! Pogledajte što je slijedilo

Nogometaši donedavnog prvoligaša Šibenika uspjeli su ostvariti važnu pobjedu u 9. kolu 3. NL jug, svladavši Zadar 1:0 na Stanovima. Ovom pobjedom, Šibenčani su se bodovno izjednačili sa svojim domaćinima, te sada obje momčadi imaju po 18 bodova i dijele drugo mjesto na ljestvici.

Utakmica je nažalost bila obilježena velikim incidentima. Zbog potencijalnih sukoba navijačkih skupina, utakmica je proglašena visokorizičnom, a prisutnost policije i specijalnih snaga bila je na visokoj razini. Sigurnosne službe bile su na visokom stupnju pripravnosti, s najavom snimanja cijelog događaja, ali svejedno nisu pravodobno reagirale.

Incidentni trenutak dogodio se kada je jedan navijač Tornada ušao u teren, pokušao se fizički obračunati s Funcutima, te udario golmana Šibenika prije nego što je pobjegao prema gostujućim navijačima. Ovaj skandal pokazao je kako se dogodio ozbiljan propust redarske službe tijekom utakmice.