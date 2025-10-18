Naši Portali
NEVJERICA U STANOVIMA

VIDEO Skandal u Zadru: Navijač upao na teren i napao golmana Šibenika! Pogledajte što je slijedilo

Dalmatinski nogomet
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.10.2025.
u 20:16

Incident se dogodio kada je jedan navijač Tornada ušao u teren, pokušao se fizički obračunati s Funcutima, te udario golmana Šibenika prije nego što je pobjegao prema gostujućim navijačima

Nogometaši donedavnog prvoligaša Šibenika uspjeli su ostvariti važnu pobjedu u 9. kolu 3. NL jug, svladavši Zadar 1:0 na Stanovima. Ovom pobjedom, Šibenčani su se bodovno izjednačili sa svojim domaćinima, te sada obje momčadi imaju po 18 bodova i dijele drugo mjesto na ljestvici.

Utakmica je nažalost bila obilježena velikim incidentima. Zbog potencijalnih sukoba navijačkih skupina, utakmica je proglašena visokorizičnom, a prisutnost policije i specijalnih snaga bila je na visokoj razini. Sigurnosne službe bile su na visokom stupnju pripravnosti, s najavom snimanja cijelog događaja, ali svejedno nisu pravodobno reagirale.

Incidentni trenutak dogodio se kada je jedan navijač Tornada ušao u teren, pokušao se fizički obračunati s Funcutima, te udario golmana Šibenika prije nego što je pobjegao prema gostujućim navijačima. Ovaj skandal pokazao je kako se dogodio ozbiljan propust redarske službe tijekom utakmice.

Ključne riječi
nogomet HNL Šibenik Zadar

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
20:54 18.10.2025.

Vuncuti, ne Funcuti i nije navijač Tornada, nego član udruge navijača Tornado. Sam krenuo na 100njak Vuncuta.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:52 18.10.2025.

Čudi me to za dalmatince, bar su oni poznati kao mirni i kulturni ljudi. Ae.

