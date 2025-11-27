Predsjednik i igrači hrvatskog kluba drakonski kažnjeni zbog makljaže te napada na suparnike

Disciplinski sudac županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-neretvanske županije Arian Ćustović drastično je kaznio predsjednika i igrače Orebića zbog žestoke tučnjave nakon utakmice protiv ONK Metkovića. Nakon detaljne analize snimki i izvješća, ukupno osam sudionika incidenta dobilo je ukupno 22 utakmice zabrane igranja i čak 23 mjeseca suspenzije.

Najgore je prošao predsjednik-igrač Orebića Ante Kordić, koji je dobio čak 15 mjeseci zabrane obavljanja bilo kakve funkcije na nogometnim utakmicama. Njegova suspenzija traje do 27. veljače i predstavlja jasnu poruku da savez ovakve skandale više neće tolerirati.

Jakov Petričević, nogometaš Orebića, dobio je osam mjeseci zabrane igranja, a njegova kazna istječe 26. srpnja 2026. godine. Njegov suigrač Blago Roso kažnjen je sa sedam utakmica zabrane nastupa, Mateo Karan s pet i Ivan Kordić s tri utakmicee. Kažnjeni su također igrači Metkovića pa je tako Ante Bačić suspendiran na tri utakmice, a Kristijan Rajič i Marko Andačić dobili su po dvije utakmice neigranja kazne.

NK Orebić kažnjen je s 1.132,72 eura zbog loše organizacije utakmice i sudjelovanja igrača u makljaži. S druge strane, Metković je kažnjen sa 132,72 eura zbog sudjelovanja njegovih igrača u tučnjavi.