Predsjednik senzacije u hrvatskom kupu vozi drva i otpad, a kapetan momčadi radi na benzinskoj

Senzacija nad senzacijama! Četvrtoligaš NK Kurilovec pobijedio je Istru 1961 2:1 u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa! Riječ je o uvjerljivo najvećem iznenađenju ovosezonskog kup-natjecanja u kojoj je aktualni član 3. NL Centar (četvrti rang) izbacio člana SuperSport HNL-a. Kurilovec iz Velike Gorice trenutačno zauzima šesto mjesto u svom prvenstvu i za vodećim, zaprešićkim Interom, zaostaje devet bodova, dok je Istra šestoplasirana momčad elitnog ranga. Prema Transfermarktu momčad Istre vrijedi 12,6 milijuna eura, a nogometaši Kurilovca ni nemaju tržišnu vrijednost.

Peti pokušaj

Kurilovec je na svojem Udarniku poveo u 13. minuti sjajnim golom Matea Pršira pod samu gredu, a drugi pogodak za domaću momčad zabio je Dominik Furmek. Istra se vratila u utakmicu preko Salima Fage Lawala u 75. minuti, no rezultat se nije mijenjao do samog kraja utakmice, Kurilovec je uspio podnijeti određenu strepnju i upisati ovu nevjerojatnu pobjedu, uvjerljivo najveću u 77 godina dugoj povijeti kluba. U osmini finala dosad su Kurilovčani ispadali od Osijeka, Slaven Belupa i Gorice, ali i upravo Istre, kojoj su u jesen 2019. za prolazak bili potrebni produžeci. Sada je to promijenjeno i Kurilovec je prvi put svladao prvoligašku momčad, a tek se peti put u povijesti Kupa dogodilo da momčad iz četvrtog ranga izbaci prvoligaša. Isto tako, Kurilovec je tek drugi četvrtoligaš u povijesti Kupa koji je uspio doći do četvrtfinala. Dosad je jedini bio Vinogradar kojem je to pošlo za rukom u sezoni 2014./2015., prije 11 godina.

Tako sada imamo četvrtfinalista kupa čiji jučerašnji kapetan, Mijo Stojič, radi na benzinskoj pumpi, a predsjednik kluba Dražen Vujnović na svojem redovnom poslu vozi kamion za VG Čistoću, između ostalog odvozi otpad i drva. Osim dva-tri iskusnija igrača, većina igrača Kurilovca su mladi domaći dečki iz Velike Gorice i okolice, većinom u ranim dvadesetima, ili čak i mlađi, a svi oni rade, studiraju ili idu u školu. Jedan od najzanimljivijih igrača u kadru Kurilovca je Nigerijac Goziembah Noble Makuochukwu, odnosno skraćeno Mak Noble, 23-godišnjak koji je široj javnosti poznat kao suprug poznate hrvatske glumice, 49-godišnje Petre Dugandžić, koja je svoje supruga pratila s tribina.

Počastili Demone

Osim pobjede kao najljepšeg dijela za Kurilovec u ovoj sjajnoj nogometnoj priči, još vrijedi izdvojiti jednu prelijepu gestu domaćina nakon dvoboja. Naime, domaćini su nakon završetka dvoboja počastili Demone, navijačku skupinu Istre 1961 s roštiljem koji se pekao u pečenjari u sklopu stadiona Udarnik. Šokantna i sjajna nogometna priča.