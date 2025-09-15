Čovjek koji je svojim otkrićem potresao cijelu Hrvatsku službeno se vratio u domaći nogomet

Nogometni Savez Županije Splitsko - Dalmatinske službeno je dobio novog predsjednika, a radi se o bivšem Hajdukovom predsjedniku Hrvoju Malešu. Pobijedio je na izborima Hajdukov kandidat koji će nadgledati događanja u dalmatinskom nogometu. Do te je pozicije došao poprilično teško, nakon što je skupština više puta odgađana i poništavana.

Ovog puta nije bilo nikakvih problema pa je Hrvoje Maleš jednoglasno preuzeo funkciju predsjednika, službeno je odlučeno na Poljudu. Maleš se tako po prvi put obratio javnosti kao predsjednik Saveza.

- Hvala svima. Unaprijed se ispričavam onima s kojima se nisam fizički sreo i prezentirao plan. Doktor Perko mi je tu jako bitan zbog zdravstvenog dijela, vaša struka nam je jako potrebna. Nismo ni svjesni problema umjetne trave s kojima se susrećemo. Ne pratimo trendove Europske unije vezano za granulat koji je proglašen kancerogenim. Zakon je prilično jasan, a medicina je rekla da su potrebna nova istraživanja. Inzistirao bih da nam Hrvatski nogometni savez licencira one koje žele napredovati i biti u trendu. Ovo je nešto što je pitanje svih nas. Ako samo jedno dijete dođe u problem, onda smo možda mi odgovorni. Želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni - rekao je Maleš.

- Primaran razlog mog angažmana je problematika umjetne trave i njezine štetnosti. Ne pratimo trendove i direktive Europske unije vezane uz granulat koji je potencijalno kancerogen, potrebna su nova istraživanja i pravila. Ne želim pričati o prošlosti, o suđenju... želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni. Zbog toga sam se javio i prihvatio kandidaturu i podršku Hajduka. Želim okupiti ljude, želim da radimo skupa, želimo operativce koji će raditi konkretne stvari. Uvodit ćemo promjene, lige mladih, popularizirati nogomet, futsal je naša perjanica i dobit će zasluženi status i podršku oko infrastrukture... Apeliram na sve da se ne vodimo funkcijama, nego da radimo i doprinosimo koliko možemo. Što se tiče HNS-a, želio bih da kopiramo Njemački nogometni savez - kazao je.