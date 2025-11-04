Dinamova legenda s 20 godina doživjela je strašnu obiteljsku tragediju, od toga se nije oporavio

Pokojni Dinamov velikan, svima omiljeni Rudolf Belin, imao je dvojicu braće nogometaša. Roland Belin bio je prije Drugog svjetskog rata nogometaš zagrebačkog HAŠK-a, dok je drugi najpoznatiji Belin – iza našega briljantnoga Rudača – bio Bruno Belin, rođen 1929. godine.

Bruno je kao stariji brat bio Rudolfov nogometni uzor, budući da su ga pedesetih godina prošlog stoljeća smatrali ponajboljim braničem u Jugoslaviji. Posebno se, zapisano je, isticao sjajnom tehnikom, hitrinom i mirnoćom u igri. Počeo je igrati u zagrebačkom Metalcu, a od 1950. godine postao je član beogradskog Partizana u kojem je odigrao ukupno 463 utakmice i postigao 41 gol. U dresu Partizana u sezoni 1960./1961. osvojio je državno prvenstvo, a 1952., 1954. i 1957. Kup Jugoslavije. Bruno Belin ima i 25 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije.

Po završetku karijere ostao je u Partizanu i počeo raditi kao trener, a onda je na žalost poginuo 20. listopada 1962. godine u prometnoj nesreći na 25. kilometru autoceste Beograd – Zagreb, s klupskim suigračem Čedomirom Lazarevićem, vaterpolistom Borisom Škanatom i igračem beogradskog Radničkog Vladimirom Josipovićem. Rudi Belin imao je tada 20 godina.

U znak sjećanja na trojicu svojih stradalih nogometaša, omladinska škola Partizana nosi ime “Belin-Lazarević-Nadoveza” – naime, i Branko Nadoveza poginuo je u prometnoj nesreći 1970. godine.