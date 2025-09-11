Krenuo rat za ZNS! NK Rudeš: Ovo je netransparentno i nezakonito, zabrinuti smo za ZG nogomet!

Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza na svom je zasjedanju u četvrtak donio odluku o terminu održavanja izborne Skupštine. O tome se ZNS kratkom objavom oglasio na svojoj službenoj stranici.

- Izvršni odbor Zagrebačkog nogometnog saveza je sukladno čl. 39. točke 1. Statuta ZNS-a donio odluku o sazivanju izvanredne izborne sjednice Skupštine ZNS-a koja će se održati u ponedjeljak, 29. rujna 2025. godine, stoji u objavi ZNS-a.

Za sada se zna kako će dosadašnji predsjednik Saveza Tomislav Svetina ponovno biti kandidat za tu funkciju, koju obnaša već gotovo sedam godina.

Na raspisivanje prijevremenih izbora danas je reagirao NK Rudeš, koji smatra da je ZNS namjerno, svega 18 dana prije izbora, donio takvu odluku kako bi mogućim protukandidatima uskratio vrijeme za kandidaturu. Smeta ih što se izbori ne održavaju na redovnoj skupštini koja se trebala održati za šest mjeseci, sukladno Statutu ZNS-a. "Rat" za Zagrebački ZNS nesumnjivo je krenuo...

Pismo NK Rudeša prenosimo u cijelosti.

Otvoreno pismo povodom protupravnog i netransparentnog postupanja predsjednika ZNS-a

Poštovani,

kao zagrebački nogometni klub, dugogodišnje tradicije i članstva u ZNS-u, ponukani današnjim protupravnim i netransparentnim postupanjem djelatnika i tijela ZNS-a, izražavamo veliku zabrinutost za zakonito, pravično i transparentno djelovanje ZNS-a, kao jednog od najvećeg i najznačajnijeg županijskog saveza unutar HNS-a, koji je ove godine proslavio 106 godina postojanja, a što je, po našemu mišljenju, od velikog značenja, kako za nogometne klubove na području Grada Zagreb, tako i za širu javnost.

Naime, tijekom današnjega dana, djelatnik NK Rudeš, pokušao je u dva navrata, u 9:00 i 10:00 sati, izvršiti neposrednu dostavu Odluke NK Rudeš, kojom NK Rudeš, sukladno odredbama važećeg Statuta ZNS-a i Poslovnika o radu Skupštine ZNS-a, obavještava ZNS o činjenici da je NK Rudeš imenovao svojeg novog predstavnika u Skupštini ZNS-a, a što je u skladu s uobičajenim procedurama imenovanja članova skupštine ZNS-a.

Djelatnik ZNS-a, odgovoran za zaprimanje pismena, bez bilo kakvog valjanog i osnovanog razloga, odbio je, u dva navrata, zaprimiti predmetnu Odluku i potvrditi primitak iste, uz obrazloženje da to ne smije učiniti bez odobrenja predsjednika i tajnika ZNS-a, što smatramo nedopustivim, budući da bi isto nesporno predstavljalo zloupotrebu ovlasti i položaja predsjednika i tajnika ZNS-a, dodijeljenih im Statutom ZNS-a.

Protumačivši prethodno opisano postupanje kao određeni oblik namjernog protupravnog postupanja od strane djelatnika ZNS-a, koje evidentno ima za cilj uskraćivanje temeljnih prava NK Rudeš, kao člana ZNS-a, za slobodnim sudjelovanjem i donošenjem odluka na budućim sjednicama Skupštine ZNS-a, predsjednik NK Rudeš, g. Josip Šimunić, osobno je pokušao izvršiti i treći pokušaj neposredne dostave predmetne Odluke, u 11:15 sati te je, tek uz opasku da će angažirati javnog bilježnika, koji će posvjedočiti činjenici odbijanja zaprimanja predmetne Odluke od strane ZNS-a, uspio uredno izvršiti neposrednu dostavu predmetne Odluke.

Stoga Vas ljubazno molimo pojašnjenje razloga prethodno opisanog protupravnog postupanja te odgovor na pitanje odlučuju li zaista predsjednik i tajnik ZNS-a o tome koje će se pismeno službeno zaprimiti od strane ZNS-a.

Nadalje, sumnju u protupravno i netransparentno postupanje službenih tijela ZNS-a, u ovom konkretnom primjeru predsjednika ZNS-a, još su više pobudili i potvrdili događaji koji su se zbili na 21. sjednici izvršnog odbora ZNS-a, a koja se održala dana 11. 9. 2025. godine s početkom u 12:00 sati, kada je pod točkom 5. „Različito“ Dnevnog reda, bez prethodne obavijesti članovima Izvršnog odbora, uvrštena vrlo važna i značajna točka donošenja odluke o sazivanju izborne godišnje skupštine ZNS-a i to za dan 29. 9. 2025. godine, dakle šest mjeseci prije roka kad je ista trebala biti redovno održana, sukladno Statutu ZNS-a.

Takav način postupanja, u kojem se članovi izvršnog odbora dovode pred gotov čin, na način da se od njih, do zadnjeg trenutka prije glasovanja, skriva namjera donošenja tako važne odluke, bez davanja mogućnosti za prethodnu konstruktivnu raspravu i mogućnosti članovima izvršnog odbora za upoznavanjem i savjetovanjem o istom sa skupštinama svojih klubova, članova ZNS-a, može samo dovesti do zaključka da se u ZNS-u događaju netransparentne i protupravne radnje, kojima nije cilj djelovanje za dobrobit svih članova ZNS-a, već isključivo zadovoljenje pojedinačnih interesa pojedinih osoba u ZNS-a, a na štetu svih drugih članova.

Pretežiti interes javnosti je funkcioniranje ZNS-a u skladu sa zakonskim okvirima, internim aktima, koje donosi sam Savez, ali prije svega, pomaganje i unapređenje zagrebačkog nogometa, bez obzira o kojem se nogometnom klubu radilo.

Cilj ovakvog postupanja predsjednika ZNS-a, potvrđuje članak u Večernjem listu, objavljen odmah po završetku spomenute sjednice izvršnog odbora ZNS-a, odnosno da g. Tomislav Svetina ide po treći mandat, a ne da najbolja i najstručnije osoba, koja će svojim programom stvarno i doprinijeti razvoju nogometa u Gradu Zagrebu, treba biti izabrana na čelo ZNS-a. Samim inzistiranjem na takvoj prijevremenoj izbornoj skupštini, nesporna je namjera predsjednika ZNS-a da svim potencijalnim stručnim kandidatima za mjesto predsjednika ZNS-a, jednostrano i samovoljno uskrati mogućnost predstavljanja i provedbe takvog razvojnog programa, a time i eventualne kandidature za izbor predsjednika ZNS-a.

Ovo nije stav samo NK Rudeš, već stav svih prijatelja, simpatizera i sponzora NK Rudeš, a sve u pravcu zaštite zagrebačkog nogometa.

Sigurni smo da ovaj stav dijele svi simpatizeri i ljubitelji nogometa, svi entuzijasti koji vode klubove i ulažu svoje vrijeme i svoj novac u zdrav i sportski život zagrebačke djece, u konačnici i svi oni koji vole sport i nogomet kao sportsku perjanicu naše Hrvatke.

ZNS mora biti servis razvoju zagrebačkog nogometa, a ne njegov gospodar.

S poštovanjem,

Nogometni klub „RUDEŠ“